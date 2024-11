Aereo cargo si schianta contro un palazzo vicino allo scalo Vilnius: un morto e due feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

È di un morto e due feriti, per il momento, il bilancio dell'incidente che, questa mattina, alle 5.30, ha visto protagonista un aereo cargo, precipitato vicino all'aeroporto di Vilnius in Lituania. Il velivolo sarebbe finito contro un edificio per poi prendere fuoco. Come si legge sull'account X di Lithuanian Airports, che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga, il cargo avrebbe impattato contro una casa privata a Liepkalnis. I soccorritori hanno liberato il pilota dalla cabina di pilotaggio, che ha ripreso conoscenza.

In salvo le famiglie a terra

Il secondo pilota ha perso la vita. I due feriti, membri dell'equipaggio, invece, sono stati trasportati in ospedale. Ramunas Matonis, portavoce della polizia, ha riferito a Delfi che sull'aereo viaggiavano due cittadini spagnoli, un tedesco e un lituano. Nello schianto è morto il cittadino spagnolo. Secondo la polizia, nei pressi dell'incidente ha preso fuoco un edificio residenziale a due piani con quattro appartamenti, dove vivono tre famiglie. I servizi hanno evacuato dodici persone, che non sono rimaste ferite. L'incendio è stato spento da sette camion dei pompieri e dai vigili del fuoco dell'aeroporto.

Ancora sconosciuta la causa

I dati di tracciamento del volo di FlightRadar24, analizzati dall'Associated Press, hanno mostrato che l'aereo ha virato a nord dell'aeroporto, allineandosi per l'atterraggio, prima di schiantarsi a poco più di 1,5 chilometri dalla pista. Le autorità non hanno immediatamente fornito spiegazioni sulle cause che hanno provocato l'incidente. Il meteo all'aeroporto dava nuvole prima dell'alba e venti intorno ai 30 km/h (18 mph). Dhl Group, con sede a Bonn, in Germania, per il momento non ha fornito alcun commento. L'aereo Dhl era gestito da Swiftair, un appaltatore con sede a Madrid. Il Boeing 737 aveva 31 anni, ed è considerato dagli esperti un aereo più vecchio, anche se non è insolito per i voli cargo che, nonostante l'età, i velivoli siano ancora funzionanti.

Non si esclude la pista terroristica

La polizia lituana, che sta indagando, non esclude la pista terroristica. "Questa è una delle ipotesi che deve essere indagata e verificata. C'è ancora molto lavoro da fare" , ha dichiarato il capo della polizia, Arnas Paulauskas, in una conferenza stampa, precisando che le indagini sulla scena del crimine, la raccolta di prove e di informazioni potrebbero richiedere un'intera settimana. "Le risposte non arriveranno così rapidamente" .

Il capo del servizio di soccorso lituano, Renatas Pozela, ha dichiarato, sempre in conferenza stampa, che l'aereo si è schiantato a pochi chilometri dall'aeroporto, ha slittato per diverse centinaia di metri e pezzi dei suoihanno colpito un edificio residenziale.