Aereo colpisce le luci della pista: fusoliera distrutta. L'errore umano

Un aereo Embraer E195LR di Air Serbia ha subìto enormi danni nelle fasi di decollo dall'aeroporto di Belgrado, in Serbia, inizialmente diretto allo scalo tedesco di Düsseldorf ma costretto a tornare indietro. Per un errore dei piloti, il velivolo è andato a sbattere contro un'infrastruttura aeroportuale, nel caso specifico si trattava delle luci fisse sul terreno che si trovano alla fine della pista di decollo. Nessuno dei passeggeri presenti a bordo è rimasto ferito.

Lo squarcio nella fusoliera

Stanno facendo il giro del web le immagini e i video dell'incidente che, fortunatamente, non ha causato alcun tipo di problematica ai passeggeri ma un netto squarcio alla fusoliera, la parte principale del "corpo" di un aeromobile. La vicenda risale al pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio: per cause ancora da accertare i piloti hanno sbagliato pista di decollo portando l'aereo in una che è di mille metri più corta di quella a loro destinata dalla torre di controllo: ecco perché il velivolo ha avuto bisogno di coprire l'intero percorso prima di staccarsi da terra andando a colpire le strutture presenti sull'asfalto. Come riportano alcuni media serbi, l’aereo si è scontrato con il sistema di atterraggio strumentale (ILS) della pista 12R.

Air Serbia Embraer ERJ-195 (OY-GDC, built 2008, leased from Marathon Airlines) received serious damage to its fuselage and left stabilizer when it hit obstacles behind the takeoff runway 30 at Belgrade-Intl AP (LYBE), Serbia. ADSB data suggest flight #JU324 to Dusseldorf took off… pic.twitter.com/PAg04HRGcs — JACDEC (@JacdecNew) February 18, 2024

Il rientro in sicurezza

Una volta decollato, tramite i siti specializzati si è potuto osservare che appena raggiunti i mille metri di quota i piloti si sono resi conto che qualcosa non andava per il verso giusto: contattata la torre di controllo per problemi che si pensava dipendessero dai flap, hanno provato la manovra per una discesa d'emergenza che è stata effettuata nella massima sicurezza con tutti i passeggeri che sono riusciti a sbarcare senza alcun danno circa 40 minuti dopo il decollo. I danni, eccome, sono stati inquadrati dalle telecamere del personale aeroportuale con il "buco" nella fusoliera e uno squarcio anche sull'ala sinistra. I tecnici subito giunti sul posto hanno osservato enormi perdite idrauliche e numerosi altri danni. Nonostante la gravità della situazione, i piloti sono riusciti sempre a mantenere il controllo del mezzoo scegliendo di consumare il carburante in eccesso prima di atterrarre all'aeroporto di Belgrado.

La nota della compagnia

" Il volo JU324 di domenica 18 febbraio da Belgrado a Düsseldorf, operato da una compagnia partner, è rientrato per motivi tecnici" , ha dichiarato Air Serbia in una nota. " La compagnia si scusa per l’inconveniente. La sicurezza dei passeggeri non è mai stata messa in discussione". Secondo quanto riportsato da Ch-aviation, l’aereo circa 15 anni e fa parte della Marathon Airlines che lo ha noleggiato dalla compagnia di bandiera della Serbia.