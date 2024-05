Le fiamme, poi la fuga dall'aereo: terrore sul volo dopo l'atterraggio

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dai passeggeri e dai membri dell'equipaggio di un Airbus A321neo regolarmente atterrato all'aeroporto di Seattle: dopo che il mezzo ha raggiunto la zona in cui sarebbero dovute iniziare le operazioni di discesa a terra dei presenti, infatti, il velivolo ha preso fuoco nella parte anteriore, costringendo hostess e stewards ad attuare un piano di evacuazione di emergenza.

I fatti si sono verificati lo scorso lunedì 6 maggio, ma i video diffusi nelle scorse ore dalle telecamere dell'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma stanno facendo solo ora il giro del web e dei principali social network. Quando l'Airbus A321neo è atterrato da Cancun, in Messico, la situazione sembrava totalmente sotto controllo: il velivolo ha raggiunto l'area di stazionamento, e il personale di bordo si è occupato di svolgere le consuete operazioni di routine.

Al mezzo era appena stato agganciato il nastro trasportatore per lo scarico delle valigie quando si è sviluppato in modo rapido un incendio nella parte anteriore: proprio sotto la cabina di pilotaggio, infatti, si possono notare chiaramente delle fiamme da cui si origina un denso e scuro fumo. Hostess e stewards hanno reagito prontamente, attivando le procedure per l'evacuazione rapida del velivolo: i 189 passeggeri a bordo dell'Airbus A321neo sono stati fatti scendere a terra tramite due scivoli di emergenza collocati sul lato destro, uno all'altezza dell'ala e l'altro in coda.

"Penso che la gente sia stata colta dal panico, ci sono stati un po' di spintoni nei corridoi per raggiungere l'uscita" , ha dichiarato dopo l'evacuazione il passeggero Ashwin Menon, come riportato da Fox Business , "ma nel complesso il processo di evacuazione è stato piuttosto fluido" . Pare che a causare il guasto che ha prodotto l'incendio sia stato un cavo elettrico a cui l'aereo si è collegato dopo l'atterraggio: da lì, secondo quanto riportato Komo News, sarebbero partite le scintille da cui si sono originate le fiamme,