Affitta Disneyland per le nozze, ma la moglie ha 9 anni: arrestato 22enne

Il personale di Disneyland Paris è rimasto senza parole e non poteva essere diversamente. Il parco a tema situato a Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) era stato infatti affittato all’alba per delle nozze esclusive. Ma nessuno avrebbe mai immaginato come sarebbe andata a finire: la sposa aveva solo 9 anni.

Le squadre di sicurezza di Disneyland Paris si sono subito rese conto di quanto stava accadendo e agli invitati – un centinaio circa – non è stato permesso l’accesso. L’evento privato è stato dunque annullato e sul posto è arrivata la polizia. "Le forze dell'ordine sono state prontamente allertate e sono intervenute sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo collaborando pienamente con le autorità nelle indagini e abbiamo anche presentato una denuncia alle autorità competenti" quanto reso noto dai portavoce del parco a tema.

Come riporta Le Parisien, la Procura di Meaux ha confermato l’arresto di quattro persone: insieme allo sposo (presumibilmente un cittadino di britannico di 22 anni) fermato per pedofilia, la madre della minore (una ucraina di 41 anni) e due cittadini lettoni (55 e 24 anni). "Le indagini, compresa la visita medica della minore, cittadina ucraina, hanno rivelato che non era stata sottoposta ad alcuna violenza o coercizione e che l'evento sembrava essere stato organizzato, con gli ospiti stessi come comparse", ha dichiarato la procura di Meaux in un comunicato stampa. I quattro si trovano nel vicino commissariato di polizia di Chessy, in stato di fermo.

Le circostanze dell'evento rimangono per il momento poco . Secondo una fonte della polizia, l'uomo che si è presentato come lo sposo avrebbe dichiarato che si trattava soltanto di qualche ripresa cinematografica e di essere il direttore di una casa di produzione.