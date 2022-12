Afghanistan, nuova stretta dei talebani: donne bandite dalle ong

Vietato lavorare con le organizzazioni non governative straniere, sia straniere che nazionali. È questo l'ultimo divieto che il governo dei talebani in Afghanistan ha imposto alle donne del Paese, dopo averle precedentemente escluse dalle università. Il motivo è sempre lo stesso: il mancato rispetto del codice di abbagliamento. L'Unicef ha condannato il decreto definendolo una palese violazione degli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale. La Farnesina ha espresso forte preoccupazione.

Donne bandite delle ong

" Ci sono state gravi lamentele sul mancato rispetto dell'hijab islamico e di altre norme e regolamenti relativi al lavoro delle donne nelle organizzazioni nazionali e internazionali ", ha affermato il Ministero dell'economia afghano, responsabile dell'approvazione delle licenze per le ong che operano nel Paese . Da qui l'ordine a tutte le ong presenti in Afghanistan di non lavorare più con le donne, in seguito alle " gravi lamentele " secondo cui non hanno seguito un codice di abbigliamento appropriato

Il dicastero afghano ha precisato che in caso di inosservanza della direttiva, " la licenza dell'ente che era stata rilasciata da questo ministero sarà annullata ". L'annuncio del divieto di lavorare nelle ong è arrivato, tra l'altro, a distanza di quattro giorni dalla decisione del governo talebano di vietare alle donne afghane di frequentare le università pubbliche e private del Paese per un periodo indefinito. Anche in questo caso, la scelta è stata giustificata con il fatto che le donne " non hanno rispettato le indicazioni sull'hijab ", ha detto il ministro dell'Istruzione superiore, Neda Mohammad Nadeem.

La condanna dell'Unicef

Nonostante le loro promesse di essere più flessibili, dopo il ritorno al potere nel 2021, i talebani sono tornati all'interpretazione ultrarigorosa dell'Islam che ha segnato il loro primo periodo di governo dell'Afghanistan (1996-2001). Dall'agosto dello scorso anno, le misure draconiane si sono moltiplicate, in particolare contro le donne che sono state progressivamente escluse dalla vita pubblica.

L'Unicef, intanto, ha fermamente condannato il recente decreto emesso dalle autorità de facto talebane che vieta a tutte le operatrici umanitarie delle Ong nazionali e internazionali di lavorare in Afghanistan. " Questa decisione è una palese violazione degli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale e dei diritti umani fondamentali delle donne in Afghanistan ", fa sapere l'ong.

Oltre " all'evidente arretramento dei diritti fondamentali ", ha osservato la stessa Unicef, queste decisioni avranno " conseguenze di vasta portata " sulla fornitura di servizi essenziali per i bambini e le famiglie in tutto il Paese, in particolare nei settori della salute, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione dell'infanzia, ambiti in cui le operatrici umanitarie hanno un ruolo incommensurabilmente importante da svolgere.

Le preoccupazioni della Farnesina

L'Italia ha espresso forte preoccupazione per l'ultima decisione presa dall'Afghanistan sulle donne. " Decisione inaccettabile e contraria a principi diritto umanitario. Il ruolo delle donne nelle attività di assistenza è insostituibile ", ha scritto in un tweet la Farnesina.