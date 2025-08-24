Aggressione choc ad alta quota: donna prende a pugni due hostess

Completamente fuori di sé, si è scagliata contro due hostess colpendole con pugni e schiaffi indirizzati al volto e costringendole poi a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa delle lesioni riportate, il tutto durante la fase di volo dell'aereo sul quale era imbarcata: per questo motivo, la donna responsabile è stata dichiarata in stato di fermo dopo l'atterraggio del velivolo all'aeroporto di destinazione.

I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, domenica 24 agosto, a bordo di un Boeing 737 della compagnia Pobeda Airlines in servizio lungo la tratta Novosibirsk-Mosca, che aveva da pochi minuti concluso le operazioni di decollo. La passeggera, in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica ha iniziato a discutere animatamente con due assistenti di volo, che stavano tentando in ogni modo di ricondurla alla ragione e convincerla a tornare al proprio posto.

Le ragioni per le quali la donna si è alterata sono ignote, ma di sicuro a farla innervosire ancora maggiormente è stato il fatto che una delle due hostess ha utilizzato lo smartphone di sua proprietà per riprenderla e documentare quanto stava accadendo. La facinorosa ha iniziato a inveire contro le dipendenti della Pobeda Airlines, insistendo per farsi consegnare il cellulare, fino a perdere definitivamente il controllo di sé: furiosa, si è scagliata con veemenza contro le hostess, prendendole a pugni e schiaffi in volto.

Per fortuna a quel punto alcuni passeggeri sono accorsi in aiuto delle due assistenti di volo, bloccando la donna e allontanandola dalle vittime. Stando a quanto riportato dal Dipartimento dei Trasporti del Ministero degli Interni della Russia, ad attendere la responsabile dell'aggressione all'aeroporto moscovita di Sheremetyevo c'erano gli agenti di polizia, che l'hanno dichiarata in stato di fermo per interrogarla e ricostruire l'accaduto. Le due hostess hanno avuto bisogno di ricevere delle cure a causa delle ferite riportate.