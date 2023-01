Aiutò i clandestini, un vizio di forma salva Sarah Mardini, l'eroina delle Ong

A seguito delle pressioni sulla Grecia, esercitate anche dall'Onu, il Paese ellenico ha annullato parte del processo a carico di Sarah Mardini, migrante siriana sbarcata a Lesbo nel 2015 con lo status di rifugiata. Il suo approdo sull'isola greca fu rocambolesco: a seguito di un guasto al motore dell'imbarcazione su cui viaggiava assieme alla sorella Yusra, con cui condivideva la passione per il nuoto, aveva spinto la barca a riva mettendo in salvo gli altri 18 migranti. Questa storia ha ispirato il film Le nuotatrici, che ha ottenuto un discreto successo. Sarah Mardini si è poi trasferita in Germania, dove tutt'ora vive e studia, ma nel 2016 ha deciso di tornare in Grecia per partecipare alle attività delle Ong in mare nella ricerca dei migranti e nel 2018 è stata arrestata al largo dell'isola di Lesbo assieme all'attivista tedesco Sean Binder, trascorrendo più di 100 giorni in carcere prima di essere rilasciata su cauzione.

Sarah Mardini e Sean Binder sono accusati di spionaggio, traffico di esseri umani, appartenenza a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. La vicenda ha suscitato le proteste delle principali organizzazioni per i diritti umani in Grecia, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch. " Processi come questo sono molto preoccupanti perché considerano criminale salvare una vita e rappresentano un precedente pericoloso ", ha dichiarato la portavoce della Commissione Onu per i diritti umani, Liz Throssell. Ed è proprio a seguito di tutte queste pressioni che la Grecia ha deciso di stralciare il processo per spionaggio contro Sarah Mardini e gli altri 23 appartenenti alla organizzazione non governativa. La decisione è stata presa in virtù di alcuni difetti procedurali evidenziati dalla difesa degli attivisti, come la mancata traduzione dell'atto d'accusa per gli imputati stranieri.