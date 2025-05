Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela, telefona alla famiglia

Alberto Trentini

Alberto Trentini, che si trova in un carcere di Caracas dal 15 novembre, ha parlato con la famiglia, ha detto di essere in buone condizioni e ha espresso il desiderio di tornare presto in Italia. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi.

Lo scorso 8 aprile la presidente del Consiglio,, aveva contattato telefonicamente la madre dell’operatore umanitario veneziano fermato in Venezuela, Armanda Colusso, ribadendo l’impegno del governo per riportarlo a casa.