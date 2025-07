Altro "schiaffo" di Brigitte a Macron: lui tende la mano, lei lo ignora

Nuovo caso in casa Macron: dopo il presunto schiaffo di Hanoi, la freddezza di Londra. Dibattito aperto su quanto immortalato ieri mattina presso la base Raf di Northolt, a ovest di Londra, in occasione dell'arrivo del presidente francese e di sua moglie per la visita di Stato. Le immagini non lasciano grandi margini di interpretazione: Macron scende dall'aereo e, con galanteria, offre la mano alla coniuge per accompagnarla giù dagli ultimi gradini della scaletta dell’aereo. Ma la reazione della première dame è stata clamorosa.

Anzichè tendere la mano al marito, Brigitte la ignora senza battere ciglio e scende dall'aereo aggrappandosi saldamente al corrimano. Ma non solo: nessun contatto anche una volta messo il piede al suolo. Il gesto non è passato inosservato e il video ha fatto rapidamente il giro dei social, dando adito alle voci sulla crisi coniugale in casa Macron, che sarebbero confermate anche dalle foto e i video che ritraggono la 72enne camminare solitaria e con l'aria imbronciata. C'è anche chi ha intravisto un gesto femminista di indipendenza, ma il precedente di Hanoi lascia pensare.

Il riferimento è ovviamente a quanto accaduto lo scorso maggio in Vietnam, quando Brigitte venne fotografata mentre, con fare deciso, toccava il volto del marino poco prima di scendere dal jet presidenziale.

Uno schiaffo, un buffetto, una semplice mano alzata? Quanto accaduto all'apertura del portellone non è mai stato chiarito - l'espressione imbarazzata del presidente francese era un programma - anche se l'Eliseo ha tenuto a smentire la teoria dello sganassone per ripiegare su un bisticcio scherzoso tra marito e moglie, una sorta di "gesto affettuoso". Una versione che non ha convinto tutti e che oggi rischia di apparire ancora meno verosimile.