Altro terremoto nella famiglia reale britannica, Peter Phillips si separa dalla compagna

Non c'è pare per la famiglia reale britannica: dopo i litigi, la Megxit e le terribili diagnosi di malattia, arriva oggi la notizia della separazione di Peter Phillips - uno dei nipoti più amati dalla Regina Elisabetta - dalla compagna Lindsay Wallace. I due facevano coppia fissa dal 2021.

Una relazione durata tre anni

Di Peter Phillips si sente ovviamente parlare di meno, rispetto ai cugini William e Harry. Peter Mark Andrew Phillips, classe 1977, è il figlio della principessa Anna e del primo marito, Mark Phillips. Si tratta, dunque, del maggiore dei nipoti della Regina Elisabetta. Discendendo dalla Regina per linea femminile, Peter Phillips non ha diritto a un titolo nobiliare, ed è rimasto più ai margini della famiglia reale britannica. Lo abbiamo visto però insieme a tutti gli altri nipoti a vegliare il fetetro di Elisabetta II e prendere parte ai funerali.

Il 17 maggio 2008, Phillips aveva sposato nella Saint George's Chapel del castello di Windsor la canadese Autumn Kelly, consciuta al Gran Premio del Canada. Sono poi nate le figlie Savannah Anne Kathleen e Isla Elizabeth Phillips. Poi, l'11 febbraio 2020 l'annuncio della separazione.

Peter Phillips comincia a frequentare Lindsay Wallace nel 2021. Dei due non si sa molto. Non si conosce come sia inziata la loro storia. Il debutto come coppia è stato nel giugno 2022, quando si sono presentati insieme al Giubileo di platino della regina Elisabetta II. Lindsay Wallace era subito apparsa in buoni rapporti sia con le figlie di Phillips che con la sorella di lui, Zara Phillips. A quanto pare le due donne si conoscevano, avendo frequentato lo stesso college in Scozia.

La separazione

Sopo tre anni insieme, arriva in queste ore la notizia della rottura. Le ragioni che hanno portato alla fine della relazione non sarebbero di natura sentimentale. " Peter e Lindsay hanno preso la difficile decisione di separarsi perché trascorrevano meno tempo insieme a causa degli impegni lavorativi e familiari. Gli impegni di lavoro di Peter e il lavoro in F1 hanno fatto sì che lui fosse lontano e viaggiasse senza sosta" , ha dichiarato una fonte alla rivista Hello!. " Ovviamente è stato uno shock perché la maggior parte delle persone pensava che il loro rapporto fosse assolutamente solido, è molto triste. Peter ha viaggiato in tutto il mondo ed è stato incredibilmente impegnato e Lindsay vive in Scozia, quindi è stato difficile per loro vedersi ".

Al momento i due interessati non hanno rilasciato dichiarazioni.