Difende una ragazza dalle molestie degli immigrati: americano accoltellato al volto

Orrore su un tram tedesco, a Dresda, dove un turista americano è stato brutalmente accoltellato per aver difeso una ragazza dalle molestie. I fatti si sono registrati nella notte di domenica sul mezzo che da Weixdorf porta a Pennrich: alla fermata del Golden Rider " due uomini hanno molestato le donne a bordo ", ha spiegato il portavoce della polizia e a quel punto " un cittadino statunitense di 21 anni è intervenuto ed è stato ferito con un coltello da uno degli aggressori, che sono poi fuggiti dalla scena del crimine ".

Il turista è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale con gravi ferite al volto mentre la polizia ha arrestato uno dei due aggressori a circa 700 metri dal luogo in cui è avvenuto l'accoltellamento. Secondo le informazioni raccolte dalla Bild si chiama Majd A. ed è un rifugiato siriano di 21 anni, che è riuscito a prendere uno scooter a noleggio per allontanarsi dal luogo e cercare di nascondersi. " Stiamo indagando su di lui e sulla persona ancora sconosciuta, tra le altre cose, per lesioni personali gravi ", ha spiegato ancora la polizia. Il turista americano non è in pericolo di vita ma ha subito sfregi profondi al volto, di cui è rimasta traccia a bordo del mezzo, dove gli altri passeggeri hanno cercato di tamponare le ferite in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Lo stesso turista ha registrato un video dall'ospedale di Dresda in cui si è mostrato con il volto completamente bendato.

La polizia ha riferito che il siriano fermato non sarebbe quello che ha materialmente accoltellato l'americano ma lo avrebbe comunque aggredito con alcuni pugni al volto. Tuttavia, sarebbe stato già rilasciato perché " secondo la valutazione del pubblico ministero di guardia, non c'erano abbastanza motivi per la detenzione. L'attacco con coltello non può essere attribuito a lui ". L'autore dell'accoltellamento sarebbe ancora in fuga su uno scooter a noleggio ed è noto alla polizia per lesioni personali gravi, furto predatorio e ingresso non autorizzato. " Attualmente lo stiamo cercando: partiamo dal presupposto che saremo in grado di individuare la persona tempestivamente ", ha fatto sapere la polizia, che ha aperto anche una linea per eventuali segnalazioni.

L'aggressione ha avuto un'ampia eco negli Stati Uniti, dove le immagini del ragazzo accoltellato hanno sconvolto l'opinione pubblica. Solo poche settimane fa un altro turista tedesco è stato accoltellato in Italia, in seguito a un tentativo di rapina. Purtroppo l'Europa rischia di non essere più una meta di vacanza sicura.