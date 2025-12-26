"Anno buono per il fascismo". Il comico allontanato torna all'attacco di Trump dalla tv inglese

Jimmy Kimmel è tornato in tv a polemizzare per la sua uscita di scena durata alcuni mesi ma non negli Stati Uniti, dove il suo programma è stato sospeso a settembre a casa delle sue esternazioni sulla morte di Charlie Kirk. Il suo spettacolo è stato scelto da Channel 4, emittente inglese, che trasmette ogni anno dal 1993 un discorso di Natale alternativo a quello del monarca britannico. Kimmel è un volto molto popolare della tv americana, è la star di alcun dei più famosi "late-night show", spettacoli di enorme successo sulle tv d'oltreoceano, che fanno della provocazione uno dei loro cavalli di battaglia.

" Onestamente, non credo di avere la minima idea di cosa stia succedendo qui da voi, ma so invece cosa sta succedendo da noi, e posso dirvi che, da un punto di vista fascista, è stato un anno molto positivo ", ha detto Kimmel in apertura del proprio discorso, aggiungendo che " da noi (negli Usa, ndr) la tirannia prospera ". Il riferimento nemmeno troppo velato è alla presidenza di Donald Trump e direttamente alla sua vicenda personale e professionale: " Vi racconto questa storia perché forse state pensando, oh, un governo che mette a tacere i suoi critici è qualcosa che succede in posti come la Russia o la Corea del Nord... non nel Regno Unito. Beh, questo è quello che pensavamo. E ora abbiamo Re Donnie VIII che chiede esecuzioni ".

Il re "Donnie VIII" citato ancora un riferimento a Donald Trump con Enrico VIII, che secondo le stime storiche più accurate avrebbe effettuato circa 72.000 esecuzioni durante il suo regno durato 38 anni: eliminava chiunque potesse rappresentare una minaccia al suo potere o alla successione e dopo lo scisma da Roma, Enrico perseguitò sia i cattolici che rifiutavano di riconoscerlo come Capo della Chiesa, sia i protestanti che considerava troppo radicali. Gran parte delle migliaia di persone giustiziate erano in realtà poveri, vagabondi o piccoli ladri, vittime di leggi draconiane contro il furto e l'accattonaggio.

Ora Kimmel va regolarmente in onda negli Stati Uniti e, come ha aggiunto lui stesso, il suo show è tornato "più forte che mai" vincendo "la sfida", visto che il suo contratto è stato esteso fino a metà del 2027.

Stiamo attraversando un periodo un po' difficile, ma ci riprenderemo. Potrebbe non sembrare, ma vi vogliamo bene ragazzi

", ha aggiunto rivolgendo agli inglesi quasi una richiesta di continuare a sostenerlo e a tenere i fari accesi sugli Usa.