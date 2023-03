Arkansas, vietato l'uso dei bagni pubblici ai transgender (secondo il genere)

Identità di genere o realtà biologica? L'ex portavoce di Donald Trump alla Casa Bianca, Sarah Sanders, prima governatrice donna dell'Arkansas, ha firmato una legge che vieta ai transessuali l'uso dei bagni pubblici nelle scuole a seconda dell'identità di genere. La firma arriva nel bel mezzo della "guerra culturale" promossa dal Gop contro l'ideologia woke, tant'è che altri stati a guida repubblicana - come l'Idaho e l'Iowa - potrebbero presto emulare la governatrice trumpiana. La legge dell'Arkansas, che non entrerà in vigore fino alla fine dell'estate, e che potrebbe essere seguita presto da un'altra legge, che prevede sanzioni contro gli adulti transgender che utilizzano bagni pubblici, si applica ai bagni delle scuole pubbliche dello stato: per l'accesso ai servizi igienici negli istituti non farà fede l'identità di genere ma il sesso biologico indicato sulla carta d'identità. Questo si scontra con la visione della sinistra liberal Usa, secondo la quale genere non è altro che un costrutto sociale, quindi determinato dall'interazione umana. Pertanto ogni individuo ha il "diritto" di autodeterminarsi e di indicare il proprio genere, eludendo la realtà biologica.

L'Arkansas dice no all'identità di genere

La sfida tra identità di genere ("ideologia" gender) e sostenitori del primato della realtà biologica divide gli Stati Uniti in una "guerra culturale" tra progressisti e conservatori. Negli ultimi tempi, in particolare, i membri del Gop hanno dichiarato guerra all'ideologia "woke" promossa proprio dai dem e dalla "sinistra radicale". " Il Governatore ha annunciato che firmerà leggi che si concentrano sulla protezione e l'educazione dei nostri figli, non sull'indottrinamento, e crede che le nostre scuole non siano un posto per l'agenda woke della sinistra radicale ", ha confermato in una nota Alexa Henning, portavoce di Sanders. " L'Arkansas non riscriverà le regole della biologia solo per compiacere una manciata di sostenitori di estrema sinistra " ha poi aggiunto, secondo quanto riportato da Nbc News.

L'emittente Usa riferisce inoltre che leggi simili sono state emanate in Alabama, Oklahoma e Tennessee, sebbene siano oggetto di azioni legali da parte delle associazioni transgender. E anche la legge dell'Arkansas rischia di scatenare polemiche e reazioni altrettanto rabbiose da parte del mondo progressista ed Lgbtq. " Stanno individuando le persone transgender per nessun altro motivo se non antipatia, disapprovazione e incomprensione su chi siano i giovani trans ", ha dichiarato a Nbc News Paul Castillo, consulente legale senior e stratega per i diritti degli studenti per Lambda Legal. Secondo Holly Dickson, direttore esecutivo dell'American Civil Liberties Union of Arkansas, la legge firmata da Sanders è il messaggio di chi si rifiuta di " rispettare i diritti delle persone transgender ". Gli account conservatori Usa, invece, come il "Proud Elephant", festeggiano e plaudono alla decisione di Sanders, sottolineando che, finalmente, non ci saranno più "ragazze" con il pene nel bagno delle donne.

Repubblicani contro l'ideologia woke