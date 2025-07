Arrestato in Germania il braccio destro di Almasri: chi è Khaled al Hisri

È stato arrestato in Germania Khaled al Hishri, il braccio destro di Osama Almasri alla prigione di Mitiga. Meglio conosciuto come Al Bouti, è stato fermato a Francoforte su richiesta della Corte penale internazionale (Cpi). Cresciuto politicamente nella Rada – la milizia salafita nota come Forze di deterrenza speciale – Khaled al Hishri è considerato stretto alleato del generale libico accusato di crimini di guerra per casi di trattamento crudele, tortura, stupro, violenza sessuale e omicidio. Al Bouti è stato formalmente fermato in attesa della trasmissione della richiesta di estradizione da parte della Cpi, che ha già inviato tutta la documentazione. Secondo quanto riportato dai media libici, l'arresto risalirebbe a diverse ore fa.

Chi è Khaled al Hishri

Khaled al Hishri è considerato uno dei padroni di Mitiga, la prigione finita nel mirino della Cpi nell’inchiesta che ha coinvolto anche Almasri. “Sospensioni dalle spalle per molte ore con conseguenti lussazioni; percosse durate fino a cinque ore; percosse con tubi di plastica; percosse ai piedi con uno strumento di tortura chiamato gabbia ‘al-Falqa’; nasi e denti rotti”: queste solo alcune delle sevizie riportate nei rapporti, come evidenziato da Repubblica.

Ma di Khaled al Hishri se n’è occupato anche il panel of expert delle Nazioni Unite. Secondo gli inquirenti Onu, Al Bouti avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella prigione di Mitiga, dove sono state denunciate “detenzioni arbitrarie, torture, confisca dei propri averi e umiliazioni sessuali delle detenute da parte delle guardie”. Recentemente il libico aveva fatto perdere le proprie tracce. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato anche protetto da presunti “incarichi diplomatici”.

Nessuna notizia è stata confermata in tal senso.

Resta da capire cosa accadrà nelle prossime ore. Khaled al Hishri potrebbe essere trasferito all’Aja, dove potrebbe essere aperto il processo internazionale sui crimini in Libia.