Arrestato Trump: "Una parodia della giustizia"

Donald Trump ha trascorso circa 20 minuti nel carcere della contea di Fulton, dove si è consegnato nella giornata di ieri. È poi stato rilasciato su cauzione del valore di 200mila dollari. Ad Atlanta le autorità hanno anche diffuso una sua foto segnaletica, è la prima volta che accade per un ex presidente americano. È la quarta volta che quest'anno Trump si trova a dover fare i conti con un'accusa penale.

" Io non ho fatto nulla di sbagliato, è un giorno molto triste. Dovremmo poter contestare un'elezione che riteniamo sia disonesta, e io pensavo che fosse truccata ", ha detto il tycoon prima di salire sull'aereo ad Atlanta e lasciare la città. " Ciò che è successo qui è una parodia della giustizia, un'interferenza elettorale, non abbiamo mai visto nulla del genere in questo Paese ", ha aggiunto, prima di ringraziare e salire le scalette per entrare a bordo e decollare. Essendo entrato in carcere, anche se per poco, ad Atlanta gli è stata consegnata la matricola da detenuto P01135809.

Contro Trump ci sono 13 capi di imputazione, tra cui cospirazione e violazione della legge anti racket, nel procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. La nuova data del processo è stata fissata dal procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, al 23 ottobre. Sarà quindi il primo dei quattro processi penali di Trump. Nella giornata di ieri, il tycoon è anche tornato su X, ex Twitter, social dal quale era assente dal 2021, pochi giorni dopo l'attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori.