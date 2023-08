Lanciata in Africa la seconda stagione delle Citazioni dei classici di Xi Jinping. In arrivo nuove collaborazioni tra CMG e i media africani

Ascolta ora: "Lanciata in Africa la seconda stagione delle Citazioni dei classici di Xi Jinping. In arrivo nuove collaborazioni tra CMG e i media africani"

Complici la partecipazione al quindicesimo vertice BRICS e la visita di Stato in Sudafrica, il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia per il lancio del secondo volume de “Gli adagi di XiJinping” in programma a Johannesburg. Il libro prodotto da China Media Group è stato tradotto in inglese, francese, arabo, hausa e swahili. L’evento verrà trasmesso dai 62 media principali in 38 Paesi africani.

Nel secondo volume sono contenuti testi antichi e citazioni classiche dei discorsi tenuti da XiJinping: riflettori accesi sull’identità spirituale della civiltà cinese e sul suo valore nell’era della globalizzazione. Sempre in occasione del quindicesimo Summit dei leader dei BRICS e della visita di Stato del presidente cinese in Sudafrica, China Media Group (CMG) ha messo nero su bianco accordi di cooperazione con le principali organizzazioni media di diversi Paesi africani, tra cui la African Union of Broadcasting e la South African Broadcasting Corporation.

Paul Mashatile, vicepresidente dell’ANC (African National Congress) e del Sudafrica, ha tenuto il discorso inaugurale e ha parlato degli importanti risultati ottenuti dalla cooperazione. Come evidenziato da Mashatile, gli sforzi compiuti da China Media Group per approfondire la collaborazione tra media africani e cinesi sono stati stimolanti. Nel suo intervento, il leader sudafricano ha promosso l’ipotesi di scambi reciproci e vantaggiosi per entrambe le parti.

Shen Haixiong, vice direttore del Dipartimento di Comunicazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente di China Media Group, ha sottolineato che la prosperità delle civiltà e il progresso umano - pur nel rispetto delle differenze - non possono prescindere dalla ricerca di un terreno comune, dall’apertura e dalla tolleranza, nonché dagli scambi amichevoli, dall’apprendimento e dall’apprezzamento reciproci.

China Media Group ed i media africani lavoreranno insieme per promuovere dialogo e sviluppo tra Cina e Africa. Ma non è tutto: in collaborazione con i media partner africani, CMG ha annunciato la pubblicazione di una serie di rapporti sul “percorso cinese verso la modernizzazione” e sulla “Cooperazione Cina-Africa nell’ambito dell’iniziativa Belt and Road”, nonché la volontà di costruire un ecosistema mediatico equo, positivo e sano.