Sospettato per aver rapito Maddie McCann. Ma il tedesco viene assolto dalle accuse di stupro

Christian Brueckner, il principale sospettato per il rapimento di Maddie McCann, è stato assolto dal tribunale di Braunschweig (Germania) da cinque accuse di gravi reati sessuali in un procedimento penale separato dall'indagine sulla bimba inglese di 3 anni scomparsa nell'estate del 2007 a Praia Luz, in Portogallo, mentre si trovava in vacanza con i genitori. La decisione dei giudici tedeschi apre la strada al rilascio del 47enne che potrebbe tornare in libertà a settembre del 2025, quando avrà finito di scontare una precedente condanna per stupro.

Le accuse nei confronti di Brueckner

Brueckner era sotto processo per tre capi d'accusa di stupro e due casi di abusi sessuali su minori che sarebbero avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Il procedimento, durato 38 giorni, si è concluso martedì 8 ottobre con l'assoluzione dell'imputato. La Corte del tribunale di Braunschweig, nella Bassa Sassonia, ha dichiarato il 47enne " non colpevole " dei gravi reati sessuali che gli erano stati addebitati. La procura, invece, aveva chiesto una condanna a 15 anni di carcere. Motivo per il quale, secondo quanto riporta la stampa straniera, i pm sarebbero intenzionati a presentare ricorso contro la decisione dei giudici tedeschi.

Le rivelazioni di un pregiudicato

Il 47enne non è formalmente indagato per il rapimento della piccola Maddie, ma le autorità portoghesi lo hanno definito pubblicamente " sospettato ". Nelle scorse settimane hanno destato molto interesse le presunte rivelazioni di un ex compagno di cella di Brueckner, Laurentiu Codin, al quale il 47enne avrebbe confidato di aver rapito " una minore " durante un'irruzione in una casa in Portogallo. Ad onor del vero, occorre precisare non sarebbe stato fatto alcun riferimento esplicito alla bimba inglese.

Sentito dai giudici, Codin aveva detto: " Mi ha detto (Brueckner ndr) di aver fatto un furto in Portogallo, mi ha detto che aveva rubato lì, in una regione dove ci sono alberghi e dove vive gente ricca. Ha detto che ha visto una finestra aperta, che stava cercando dei soldi, non li ha trovati, ha visto una bambina e l'ha presa ".

il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sotto terra

Infine l'uomo ha espresso il timore che Madeleine possa essere stata sepolta, dal momento che l'ex compagno di cella gli avrebbe chiesto se "" e avrebbe mostrato interesse per i reati sessuali riguardanti la pedofilia.