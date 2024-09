La rivelazione del pedofilo: "Ho preso una bimba". La svolta nel caso Maddie McCann

Ascolta ora 00:00 00:00

Si profila una possibile svolta nella scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni rapita nel maggio del 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia Luz, in Portogallo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il principale sospettato del rapimento, il tedesco Christian Brueckner, avrebbe confidato a un ex compagno di cella di aver " preso una bambina ", durante un " furto con scasso in Algarve ", una regione del Portogallo. Ma il legale del 47enne smentisce: " Non ha mai detto nulla del genere ".

La testimonianza del detenuto

Il giornale inglese riporta la testimonianza del detenuto che, questa mattina, ha parlato di fronte al tribunale di Braunschweig, dove Brueckner è sotto processo per alcuni reati sessuali non correlati alla vicenda della piccola Maddie. L'uomo, Laurentiu Codin, è stato compagno di cella del 47enne nel 2020. Stando alla sua versione, questi gli avrebbe confidato di aver " prelevato una bimba " da un appartamento in Portagallo. " Mi ha detto che aveva rubato ad Algarve . - la versione del detenuto - Era in una zona dove ci sono alberghi e vivono persone ricche. Ha raccontato che c'era un'abitazione con una finestra aperta. Cercava soldi, ma non li ha trovati. Una volta entrato ha visto una bambina e l'ha presa. Mi ha detto che due ore dopo c'erano polizia e cani dappertutto, quindi ha deciso di fuggire ". Codin ha detto anche che Brueckner gli avrebbero chiesto " se il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sottoterra " e sarebbe stato interessato ai reati riguardanti la pedofilia.

L'avvocato di Brueckner

Al termine dell'udienza, il difensore del 47enne ha smentito il racconto di Codin. " Tutte queste affermazioni sono completamente nuove, tutte. Non ha mai detto niente del genere ", ha detto ai giornalisti l'avvocato Philipp Marquart parlando dell'assistito. E ancora, riguardo alle dichiarazioni del detenuto: " Sono i contraddizione tra loro ". Stando a quanto scrive il Daily Mail, sembra che Brueckner abbia osservato attentamente un video proiettato in tribunale che mostrava l'appartamento da cui Maddie è stata rapita.

Perché Brueckner è sospettato del rapimento di Maddie

Brueckner venne arrestato a Milano nel 2020 in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per alcuni, presunti reati di stupro. Da uno studio dei tabulati telefonici era emerso che il 3 maggio 2007, il giorno in cui venne rapita Maddie, il tedesco si trovava nei pressi dell'Ocean Club di Praia da Luz, la struttura turistica dove la famiglia McCann stava trascorrendo le vacanze. Inoltre, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il camper dell'uomo nei pressi del resort. Gli inquirenti inglesi ipotizzano che la bimba sia morta.

Attualmente Brueckner sta scontando una pena di sette anni per lo stupro di una pensionata americana, Diana Menkes, 72 anni, avvenuto nel 2005 in Algarve ed è sotto processo per un altro, presunto episodio di violenza sessuale. Se non dovesse essere condannato, a dicembre potrebbe tornare in libertà.