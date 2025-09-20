Un attacco hacker blocca gli aeroporti di Londra, Berlino e Bruxelles: cosa sta succedendo

I cieli europei sono in tilt in questo sabato mattina a causa di quello che sembra a tutti gli effetti un attacco informatico che, per il momento, ha colpito gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow ma non solo. A essere colpito è stato il fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, condiviso dai grandi scali europei, che stando alle informazioni in possesso dei media europei dovrebbe essere la società americana Collins Aerospace. Le ripercussioni sul traffico aereo sono inevitabili e già nelle prime ore del mattino si registrano ritardi e cancellazioni. L'aeroporto di Bruxelles, ha comunicato tramite social l'attacco avrebbe reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali, il che allunga necessariamente i tempi per le procedure.

" Questo avrà un impatto significativo sul programma dei voli e purtroppo comporterà ritardi e cancellazioni ", fanno sapere ancora dall'aeroporto di Bruxelles. Tutti i passeggeri che hanno un volo in programma per questa mattina sono stati invitati a consultare il vettore fornitore del servizio prima di recarsi in aeroporto, onde evitare inutili assembramenti. " Anche se l'azienda sta lavorando per risolvere rapidamente questo problema, consigliamo ai passeggeri di verificare lo stato del loro volo con la loro compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e di arrivare al più presto 3 ore prima di un volo a lungo raggio o 2 ore prima di un volo interno ", ha dichiarato l'aeroporto di Heatrew a LeFigaro. La situazione è in evoluzione.

Secondo quanto riferito dalla Sea che gestisce i due principali scali di Milano,

non è stata rilevata nessuna anomalia

, "" e l'operatività al momento è totale. I due aeroporti italiani non fanno parte del gruppo di scali colpiti.

Articolo in aggiornamento