Attacco con l'acido in Germania, 9 persone ferite. Una è grave

Arriva dalla Germania la notizia di un attacco con l'acido in un bar di Bochum: " Un uomo è entrato nel bar intorno alle 15:25 e ha versato un liquido acido su un ospite seduto a un tavolo del bar nell'area esterna, lasciando la vittima gravemente ferita ", ha detto la polizia locale in un comunicato stampa.

Cosa è successo

La vittima urlando ha gettato nel panico le persone presenti che si sono precipitate fuori. Rimasta ferita anche una donna seduta al tavolo vicino e una cameriera che stava servendo ai tavoli. L'uomo approfittando della calca ha gettato altro acido ferendo altre persone prima di darsi alla fuga. La polizia è subito intervenuta e due agenti venuti a contatto con il liquido hanno riportato ferite per fortuna non gravi.

Le testimonianze

Un testimone occulare ha riferito di aver visto molte persone correre fuori dal bar e un uomo a terra che urlava di dolore. Alcune persone sono subito intervenute gettando acqua sull'uomo, che insieme agli altri feriti è stato poi ricoverato in ospedale dove si trova ora in gravi condizioni.

L'arresto

Gli agenti dopo un breve inseguimento sono riusciti ad arrestare l'uomo, di cui al momento non sono state fornite le generalità.

Non è ancora ben chiaro il motivo dell'attacco e sono in corso accertamenti da parte della polizia per capire se si tratta di un atto terroristico di qualche lupo solitario o il gesto di una persona con disturbi mentali. Analizzato anche il liquido che è stato gettato nel bar per capire esattamente di che tipo di acido si tratti.