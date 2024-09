"Attenti alle belle ragazze...": lo strano allarme della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministero della Sicurezza di Stato, ovvero la principale agenzia di intelligence della Cina ha lanciato un singolare avvertimento rivolto agli studenti universitari cinesi, soprattutto quelli che hanno accesso a dati sensibili. Questi ragazzi, si legge in un post pubblicato sulla piattaforma social WeChat, dovrebbero prestare la massima attenzione a non farsi indurre da agenti stranieri a instaurare false relazioni sentimentali.

Detto altrimenti, gli studenti che hanno accesso a dati di ricerca classificati dovrebbero guardarsi dagli 007 dei servizi segreti di potenze nemiche, che potrebbero cercare di adescarli per poi manipolarli e indurli a spiare la Cina. Lo spionaggio preoccupa il Dragone.

L’avvertimento del ministero cinese

Secondo il post del ministero, gli agenti stranieri, travestiti da accademici, ricercatori o consulenti, iniziano ad adescare gli studenti con " risorse finanziarie limitate " e la promessa di offrire loro stipendi elevati per poco lavoro. " Sfruttano la curiosità e la volontà dei giovani di provare cose nuove ", si legge nel commento del dicastero, e possono anche invitarli a mangiare fuori, fare loro dei regali o aiutarli a creare delle relazioni.

Poi fanno in modo che quegli stessi studenti raccolgano e condividano informazioni riservate dando istruzioni " vaghe ", prima di intrappolarli con " falsi affetti ", offrendo ulteriore " formazione e guida " attraverso i social media, telefonate o videoconferenze. " Mostrano attenzione nella vita quotidiana, offrendo aiuto e risolvendo problemi, guadagnandosi la fiducia degli studenti ", ha avvertito l'agenzia. " Alcuni fingono persino di essere affettuosi 'bei ragazzi' o 'affettuose belle donne', intrappolando i giovani studenti in false relazioni romantiche ", si legge ancora nel post.

Infine, i reclutatori inizieranno a " manipolare gli studenti per farli impegnare in attività illegali più segrete ", come fotografare aree militari sensibili. Se gli studenti resistono, " abbandoneranno la loro facciata amichevole " e li costringeranno a continuare a spiare, ha concluso il ministero.

Allarme spionaggio

Il citato ministero ha in realtà pubblicato una serie di post di questo tipo da quando, lo scorso agosto, ha lanciato il suo account WeChat esortando il pubblico a stare attento a ogni genere di minaccia straniera. Allo stesso tempo, il leader cinese Xi Jinping ha dato priorità al rafforzamento della sicurezza nazionale, in concomitanza con il deteriorarsi dei rapporti con gli Stati Uniti.

A proposito di Usa, l'ultimo avvertimento dell'agenzia cinese è arrivato mentre i procuratori statunitensi sostengono che Linda Sun, un'ex assistente di alto livello del governatore di New York Kathy Hochul, avrebbe agito come agente segreto per il governo cinese.

Sun e suo marito, Chris Hu, anch'egli arrestato, si sono entrambi dichiarati non colpevoli. Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha rifiutato di commentare il caso, ma ha espresso opposizione a qualsiasi tentativo di " diffamare o calunniare " la Cina.

Negli ultimi anni, gli studenti cinesi sono stati presi di mira da schemi che mirano a convincerli a rivelare informazioni tramite offerte di lavoro o amicizie online, ha affermato il Ministero della Sicurezza dello Stato, senza fornire dettagli.