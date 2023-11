Raffiche di vento e atterraggio "di coda": la manovra da brividi dell'aereo

Un video amatoriale sta facendo il giro del web documentando i secondi di paura vissuti all'interno di un volo aereo di Air Canada decollato da Tokyo e atterrato, non senza problemi, all'aeroporto internazionale Pearson di Toronto: a causa del forte vento, la coda del Boeing 777 ha improvissamente oscillato pericolosamente a destra e sinistra sfiorando la pista prima di rimettersi in carreggiata e completare l'atterraggio.

La sequenza dell'evento

Il video di poco più di un minuto è stato pubblicato sul canale YouTube da Wake Turbolance Aviation: mentre è in fase di avvicinamento alla pista, non sembrano esserci problemi per il Boeing ma ecco che, all'improvviso, proprio quando sta per toccare la pista, viene colpito dai venti trasversali. La sequenza è da brividi ma la bravura del pilota ha stabilizzato in sicurezza l'aereo dopo il "rimbalzo" delle enormi ruote sull'asfalto. " Raffiche molto forti hanno creato un momento mozzafiato durante il live streaming! Un pilotaggio brillante ha salvato questo quasi incidente! ", ha dichiarato Michael Yaneff, il creatore del canale e appassionato osservatore di aerei in partenza e decollo dallo scalo canalese come ha egli stesso sottotitolato durante il video.

Cosa è successo

Il volo da Tokyo " ha subito un duro atterraggio a causa dei venti trasversali all'arrivo a Toronto Pearson ", ha dichiarato un rappresentante di Air Canada ai media locali. Secondo gli esperti che hanno visionato attentamente il video ma che, soprattutto, sapevano perfettamente le condizioni meteorologiche in quel momento presenti sulla pista d'atterraggio, la causa dello sbandamento del Boeing sarebbe dovuta ai forti venti trasversali intorno ai 17 nodi (31,5 km/h) con raffiche di 26 nodi (48 km/h). Il video, in pochi giorni, ha già ottenuto quasi 280mila visualizzazioni e gli appassionati di aviazione hanno parlato che si è trattato di " un evento molto raro ".

" Con un wind shear del genere, non sono sicuro che ci fosse molto di più che i piloti avrebbero potuto fare ", ha aggiunto Yaneff. " Se non fosse stato corretto dai piloti, sarebbe potuto essere un disastro". Questi eventi fanno vedere come, anche di fronte a un vento moderato ma insidioso, nonostante aerei molto grandi come il 777 " molte volte siamo ancora in balia del tempo ".