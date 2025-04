Paura a bordo: iPad costringe aereo ad atterraggio d’emergenza, cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Rispetto ad altre volte in cui un volo aereo è stato costretto a un dirottamento per varie emergenze legate al malessere di qualcuno a bordo o per anomalie tecniche nella strumentazione riscontrate dai piloti, questa volta è stata la tecnologia personale utilizzata da uno dei passeggeri a costringere un Airbus A380 (l'aereo di linea più grande al mondo) della Lufthansa a richiedere un atterraggio d'emergenza perché un semplice e comune iPad è rimasto "incastrato" in un sedile della classe business.

Cosa è successo sul volo Lufthansa

Come raccontato da Business Insider, infatti, si tratta di un volo decollato da Los Angeles e diretto a Monaco di Baveria con a bordo ben 461 passeggeri. Dopo tre ore dal decollo, ecco che i piloti hanno optato per la soluzione più giusta e meno rischiosa dirottando il volo nell'aeroporto internazionale "Logan" di Boston. Immaginiamo la frustrazione delle persone a bordo non appena scoperta la motivazione: al quotidiano americano un portavoce di Lufthansa ha fatto sapere che il tablet in questione si era " incastrato in un sedile di business class " mostrando " segni visibili di deformazione a causa dei movimenti del sedile ".

La scelta dei piloti

Ma come mai un semplice e comune tablet è stato ritenuto così pericoloso per la sicurezza dei passeggeri a bordo? Sempre con una nota, è stato spiegato che la deviazione della rotta con relativo atterraggio d'emergenza si è resa necessaria " per eliminare ogni potenziale rischio, in particolare per quanto riguarda un possibile surriscaldamento ", ha aggiunto il portavoce, affermando che si è trattato di una decisione congiunta dell'equipaggio e del controllo del traffico aereo. Dispositivi come i tablet ma anche i normali smartphone e tanti altri dispositivi hanno delle batterie al litio che, se danneggiate, schiacciate o "bucate" possono provocare una fuga termica con il rischio legato a possibili esplosioni e incendi a causa del riscaldamento eccessivo delle batterie.

La nota della compagnia

" Per Lufthansa, la sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la massima priorità. Il dirottamento è stato puramente precauzionale ", ha dichiarato successivamente la compagnia aerea. Dopo che l'Airbus A380 ha fatto scalo forzato a Boston, un team della Lufthansa Technik ha rimosso e ispezionato in sicurezza il tablet danneggiato. Poco dopo il volo è ripartito in massima sicurezza atterrando a Monaco di Baviera nella giornata di giovedì 24 aprile con tre ore di ritardo rispetto all'orario previsto.

Probabilmente un episodio del genere avrebbe portato anche altri piloti a questa scelta, a maggior ragione per un volo intercontinentale di 11 ore dove, in un piccolo spazio come quello di una cabina, un eventuale incendio avrebbe davvero messo a rischio l'incolumità delle persone a bordo.