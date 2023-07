Auto contro scuola a Wimbledon: morta una bambina

Un auto si è schiantata contro una scuola elementare a Wimbledon, nel sud-ovest di Londra. Alla guida del fuoristrada che è piombato sulla Study Preparatory School c'era una donna finita in manette. Il primo bilancio parla di una vittima, una bambina, e di 17 feriti, alcuni dei quali verserebbero in condizioni critiche. La polizia ha descritto l'incidente come una " grave collisione ". Presenti sul luogo dell'incidente, oltre alle forze dell'ordine, autopompe dei vigili del fuoco, decine di ambulanze e perfino un'eliambulanza.

L'incidente di Wimbledon

Intorno alle 10 del mattino una Land Rover color oro si è schiantata contro un asilo a Camp Road, a Wimbledon, a poco meno di due chilometri dagli impianti dove si sta disputando il celebre torneo di tennis del Grande Slam. La conducente del mezzo, una donna sulla quarantina, è rimasta sul posto ed è stata arrestata con l'accusa di aver provocato la morte per guida pericolosa.

Diverse persone sono state soccorse sul posto dai paramedici ed è stata chiamata un'eliambulanza. Det Ch Sup Clair Kelland, comandante della polizia locale per il sud-ovest di Londra, è stato chiaro: " Questa è una tragica notizia e i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici della bambina e a tutti coloro che sono stati colpiti oggi (da questo incidente ndr)" .

Escluso l'attentato terroristico

La Met Police, che ha definito l'accaduto un grave incidente, ha spiegato di non star trattando il caso come legato al terrorismo. Le autorità hanno inoltre dichiarato di essere in attesa di un aggiornamento sulle altre persone ferite e assistite dal London Ambulance Service. " Rimaniamo sulla scena e stiamo continuando le nostre indagini sulle circostanze complete dell'incidente ", hanno spiegato le forze dell'ordine impegnate a ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riportato da Sky News, l'incidente sarebbe stato causato da un veicolo fuori controllo. In quel momento, ha aggiunto l'emittente britannica, nella scuola colpita potrebbe aver avuto luogo una premiazione. Le immagini, infatti, mostrano un tavolo apparentemente coperto da una coperta da picnic stesa nel cortile della scuola.

Indagini in corso

L'auto si è schiantata contro una scuola frequentata da ragazze di età compresa tra i quattro e gli 11 anni. Il mezzo ha colpito l'area dell'istituto che ospitava le bambine più piccole, tra i quattro e gli otto anni. Le indagini si incentreranno ora sui filmati catturati dalle telecamere a circuito chiuso e sulle tracce lasciate dagli pneumatici sulla strada, per cercare di ricostruire a quale velocità procedesse il mezzo e se abbia slittato. Verranno anche esaminate le condizioni dell'auto.

La polizia di Merton ha twittato che " un'auto si è scontrata con un edificio della scuola ", aggiungendo che " diverse persone sono in cura sulla scena ". I servizi di emergenza sono stati allertati dell'incidente poco prima delle 10. Sky News ha inoltre spiegato che l'incidente è avvenuto in una strada molto piccola appena fuori Wimbledon Common, stretta e molto silenziosa.