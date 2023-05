"Avevo fame". Lo studente mangia la banana di Cattelan da 120mila dollari

Non aveva fatto colazione ed era affamato, questa la spiegazione di un visitatore del Leem Museum of Art di Seul, che ha pensato bene di distruggere l'installazione "Comedian" - dal valore di circa 120mila dollari - dell'artista Maurizio Cattelan per mangiare l'iconica banana.

Cosa è successo

L'episodio, secondo quanto riportato dalla stampa estera, si è verificato lo scorso giovedì. Lo studente Noh Huyn-soo, iscritto alla Seoul National University, stava visitando la mostra, quando ha deciso di placare il proprio appetito con una delle opere esposte. L'istallazione "Comedian", parte della mostra di Cattelan "WE", prevedeva una fila di banane mature fissate con del nastro adesivo a un muro.

Noh Huyn-soo ha tranquillamente afferrato una banana, l'ha sbucciata e se l'è mangiata. Poi, con incredibile nonchalance, ha riattaccato la buccia al muro col nastro adesivo. Il tutto si è svolto in pochissimi minuti, e sotto gli occhi attoniti dei presenti. A filmare l'impresa, un amico di Huyn-soo. Pare che qualcuno abbia tentato di richiamare il giovane all'ordine, ma lo studente non avrebbe ascoltato ragioni, mangiandosi il frutto. Contattato da Bbc, il Leem Museum of Art di Seul ha però dichiarato di non avere intenzione di chiedere un risarcimento per quanto accaduto. Lo stesso personale del museo ha poi provveduto a sostituire la buccia vuota con una nuova banana.

“Avevo fame”

Sconsideratezza o provocazione? Dopo aver mangiato la banana, Noh Huyn-soo si è messo in posa di fronte alla parete per farsi riprendere. In un secondo momento, intervistato dai media locali, ha dichiarato che quella mattina non aveva fatto colazione e, per questo motivo, aveva fame. Non solo. Huyn-soo ha poi aggiunto di considerare il lavoro di Cattelan come una ribellione contro le autorità, ma anche danneggiare un'opera d'arte può essere considerato a sua volta come un gesto di ribellione. “ La banana non è forse lì per essere mangiata? ”, ha poi domandato provocatoriamente. Informato dei fatti, l'artista italiano Maurizio Cattelan non ha fatto una piega, commentando: “Nessun problema”.

I precedenti

Non si tratta, del resto, della prima volta. Già nel 2019 una delle banane di Cattelan venne mangiata dall'artista David Datuna all'Art Basel di Miami. Datuna staccò la banana dal muro (l'opera era appena stata venduta per 120mila dollari) e se la mangiò, spiegando che la sua performance faceva parte di un'altra opera, chiamata "Hungry Artist", ovvero artista affamato.