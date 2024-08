Baleari devastate dal maltempo. A Formentera barche e yacht distrutti. Nove italiani feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Da ieri una violentissima mareggiata sta devastando le Baleari, soprattutto a Formentera e Palma di Maiorca, luoghi per eccellenza di vacanza in questo periodo. Numerose barche a vela, yacht e piccole imbarcazioni sono state scagliate contro gli scogli e distrutte.

Nove italiani feriti

Una mareggiata che ha sorpreso non solo gli abitanti, ma anche i migliaia di vacanzieri provenienti da tutto il mondo, che nel giro di mezz'ora si sono trovati in balia di ande molto alte e raffiche di vento che hanno raggiunto i 130 km/h. Paura soprattutto per chi in quel momento era in mare aperto su piccole imbarcazioni o barche a vela.

Una di queste, dove si trovavano alcuni italiani, è stata spinta con impressionante violenza contro gli scogli. Tra le persone a bordo nove connazionali sono rimasti feriti e di questi due in maniera seria; una donna ad una gamba e un uomo a cui è stato amputato un dito. Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali della zona. Gli altri sette portati al pronto soccorso, hanno riportato solo ferite lievi o contusioni e sono stati subito dimessi anche se difficilmente dimenticheranno quello che è accaduto.

Immagini impressionanti

Basta fare un giro sui social per rendersi conto, grazie ai centinaia di video postati, la violenza della mareggiata. Secondo alcuni funzionari locali, una decina di barche sono state soccorse nella zona di Sa Sequi e una barca a vela è affondata a Cala Saona. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco. Sulla spiaggia di Illetes, la tempesta ha distrutto il tetto del ristorante Molí de Sal e ha spazzato via i servizi igienici accanto al mulino. Il porto di La Savina è stato chiuso per circa un'ora a causa delle forti raffiche di vento.

Un disperso

Al momento, sempre a Formentera, risulta disperso un pescatore. Aeroporti nel caos a causa della cancellazione di tutti i voli diretti a Ibiza e Palma di Maiorca. L'ondata di maltempo non sembra placarsi e oltre alle Baleari sta interessando anche diverse zone della parte orientale della Spagna come la Catalogna. Numerosi allarmi sono stati lanciati dalle autorità che hanno invitato all'estrema prudenza sia i residenti che i numerosi turisti presenti al momento nella zona.

Addirittura anche il premier spagnolo con un post su X ha raccomandato di prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile e di controllare il meteo evitando in ogni modo gli: " Spostamenti non necessari ".

Le avvertenze meteo

L' Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) delle Isole Baleari ha mantenuto anche oggi l'allerta rossa nel nord e nord-est di Maiorca e l' allerta arancione nel resto delle isole. I temporali di ieri hanno scaricato in pochi minuti impressionanti quantità di acqua e sono state registrate raffiche di vento di oltre 130 chilometri orari a Cabrera e quasi 100 km/h a Santa Maria, Binissalem e Banyalbufar .

Le violenti piogge hanno fatto registrare anche numerosi incidenti come riportato dal Servizio stradale del Consell de

Mallorca. Un grosso masso è caduto sulla Ma-10 e solo da poco è ripresa la circolazione in quel tratto di strada. Per i prossimi giorni la situazione secondo il meteo dovrebbe migliorare, ma l'allerta al momento rimane alto.