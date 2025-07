Bambina cade dalla nave da crociera, il papà la salva tenendola a galla per 20 minuti

Una bambina è precipitata da una nave da crociera, cadendo da un’altezza stimata tra i 13 e i 15 metri direttamente in acqua. Il padre, senza esitazione, si è gettato in mare per soccorrerla, riuscendo a tenerla a galla per circa venti minuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il drammatico episodio è stato ripreso in un video che si è rapidamente diffuso online, suscitando forte emozione tra i testimoni che hanno descritto la situazione come carica di tensione e preoccupazione per la piccola.

Il salvataggio spettacolare

Domenica mattina, intorno alle 11, la nave da crociera Disney Dream, una vera e propria meraviglia da 900 milioni di dollari, stava navigando dalle Bahamas verso Fort Lauderdale quando si è verificato un drammatico incidente. Una bambina di cinque anni è caduta dal quarto ponte dell’imbarcazione, precipitando in acqua.

Immediatamente, il padre della piccola si è tuffato senza esitazione, riuscendo a tenerla a galla per ben venti minuti, fino all’arrivo dei soccorsi. Nel frattempo, la madre è stata accompagnata in cabina per essere tranquillizzata, mentre con voce rotta dall’angoscia urlava che la bambina non sapeva nuotare. In pochi minuti, la scialuppa di salvataggio è stata messa in acqua e lanciata all’inseguimento della piccola. Dopo il salvataggio, il capitano ha fatto un annuncio commosso, testimoniando l’emozione e la tensione vissuta a bordo in quei momenti drammatici.

Cosa era successo

Le versioni dei testimoni a bordo sono diverse e contrastanti, rendendo difficile ricostruire con certezza cosa sia realmente accaduto. Alcuni passeggeri raccontano che il padre avrebbe sollevato la figlia su una ringhiera alta oltre un metro per scattare una foto, momento in cui la bambina sarebbe caduta all’indietro dalla nave. Questa ricostruzione è stata riferita da altri viaggiatori che assistevano alle operazioni di salvataggio. Tuttavia, una passeggera, Monica Shannon, che era in vacanza con il marito e il figlio, ha raccontato di aver sentito da un membro dell’equipaggio una versione diversa: secondo lui, i genitori stavano giocando a shuffleboard mentre la bambina si arrampicava sulla ringhiera, e nel tentativo di risalire sarebbe caduta.

In quel momento, la zona era particolarmente ventosa, fattore che potrebbe aver contribuito all’incidente.

Ho sentito le urla e sono subito corso ad aiutare. Posso assicurare che la bambina non era seduta sul corrimano

Un altro passeggero che si trovava vicino alla famiglia ha raccontato: "". Queste testimonianze divergenti complicano la comprensione dell’episodio, lasciando molti dettagli ancora avvolti nell’incertezza.