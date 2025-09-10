Biker anti islamici ingaggiati per Gaza: così i crociati Usa gestiscono sicurezza e aiuti per i palestinesi

Una banda di biker americani nota per la sua retorica violenta e anti islamica è stata ingaggiata per garantire la sicurezza nei centri di distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza gestiti dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Una lunga e approfondita inchiesta della Bbc ha acceso i riflettori su dieci membri dell'Infidels Motorcycle Club, composto da reduci dell'Iraq e persone con precedenti penali, che lavorano per la Ug Solutions, azienda Usa già finita sotto accusa perché i suoi contractor aprono regolarmente il fuoco contro i palestinesi alla disperata ricerca di cibo a Gaza.

I controversi biker Usa nella Striscia di Gaza

" Affidare al club di motociclisti Infidels la responsabilità di distribuire aiuti umanitari a Gaza è come affidare al Ku Klux Klan la distribuzione di aiuti umanitari in Sudan. Non ha alcun senso ", ha spiegato Edward Ahmed Mitchell, vicedirettore del Council on American-Islamic Relations (Cair), una delle principali organizzazioni per i diritti civili dei musulmani negli Stati Uniti. La banda degli Infidels è stata fondata nel 2006 da reduci della guerra in Iraq e i suoi membri si considerano come moderni crociati, con tanto di croce disegnata sui loro giubbotti. Dal canto suo Ug Solutions ha difeso le " qualifiche " dei suoi dipendenti, affermando di non escludere le persone in base a " hobby personali o affiliazioni non correlate alle prestazioni lavorative ".

La Gaza Humanitarian Foundation ha invece dichiarato di avere "una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi pregiudizio o comportamento odioso e discriminatorio ". La gang di motociclisti sta tuttavia attualmente ospitando discorsi d'odio anti musulmani sulla sua pagina Facebook, mentre in passato ha organizzato un arrosto di maiale " in violazione " del mese sacro islamico del Ramadan. Il capo della banda, Johnny "Taz" Mulford, è un ex sergente dell'esercito americano, punito per associazione a delinquere finalizzata a commettere corruzione, furto e false dichiarazioni alle autorità militari. Ebbene, adesso è il "caposquadra nazionale" che gestisce il contratto di UG Solutions a Gaza.

I membri della banda

Oltre al signor Mulford, la Bbc ha identificato tre membri di spicco dell'Infidels MC che ricoprono anche ruoli di alto livello nell'operazione UGS a Gaza. Si tratterebbe di Larry "J-Rod" Jarrett, che è stato pubblicamente nominato vicepresidente degli Infidels MC, ed è responsabile della logistica; del tesoriere nazionale della gang, Bill "Saint" Siebe, che guida il team di sicurezza per uno dei quattro " siti di distribuzione sicuri " della GHF; e di uno dei membri fondatori della banda, Richard "A-Tracker" Lofton, caposquadra in un altro sito di distribuzione.

Il fondatore e amministratore delegato di UG Solutions, Jameson Govoni, è stato arrestato all'inizio di quest'anno nella Carolina del Nord per il suo presunto coinvolgimento in un incidente con omissione di soccorso e per essere fuggito dalla polizia per eludere l'arresto, secondo i documenti del tribunale. Govoni, che risiede negli Stati Uniti e non è membro degli Infidels MC, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. I post sui social media mostrano invece che a maggio, appena due settimane prima di partire per Gaza, Mulford ha cercato di reclutare veterani militari statunitensi che lo seguono su Facebook, invitando chiunque " sia ancora in grado di sparare, muoversi e comunicare " a candidarsi.

Pare che almeno 40 delle circa 320 persone assunte per lavorare per UG Solutions a Gaza siano state reclutate da

UG Solutions paga a ciascun appaltatore, spese incluse, che salgono a per i capisquadra nei di GHF.