Israele accetta la proposta di accordo di Trump. L'Idf ordina l'evacuazione immediata di Gaza City | Diretta

I civili palestinesi in tutte le zone di Gaza City devono evacuare immediatamente in vista di una grande offensiva terrestre contro Hamas nell'area. Lo ha ordinato l'Idf. L'avvertimento dell'esercito israeliano, riporta il Times of Israel, segna il primo ordine di evacuazione su larga scala per tutta la città di Gaza. L'ordine è arrivato con un massiccio lancio di volantini dal cielo e con messaggi inviato sui cellulari.

I precedenti avvertimenti emessi dall'Idf nei giorni scorsi riguardavano solo edifici specifici e l'area circostante. “L'Idf è determinata a sconfiggere Hamas e opererà nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come ha fatto in tutta la Striscia”, ha dichiarato il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'Idf, su X.