Israele accetta la proposta di accordo di Trump. L'Idf ordina l'evacuazione immediata di Gaza City | Diretta

Dopo l'esortazione di Netanyahu, che aveva chiesto a tutti i residenti a lasciare Gaza City, arriva l'ordine di evacuazione dell'Idf. Si stima che vi siano ancora circa 900mila persone, circa centomila, invece, hanno già lasciato la città nei giorni scorsi.L'avviso di evacuazione è arrivato con un massiccio lancio di volantini e messaggi inviati sui cellulari. Ieri un nuovo sanguinoso attentato a Gerusalemme, dove a bordo di un bus hanno perso la vita sei persone. Hamas ha esultato così: "Benediciamo l'azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell'occupazione".
Israele accetta la proposta di accordo di Trump
Israele ha annunciato questa mattina ufficialmente di accettare la proposta di accordo avanzata dal presidente Trump. "Israele desidera porre fine alla guerra a Gaza sulla base della proposta del presidente Trump e in conformità ai principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza", ha dichiarato il ministro degli Esteri Gideon Sàar
L'Idf ordina l'evacuazione immediata di Gaza City
I civili palestinesi in tutte le zone di Gaza City devono evacuare immediatamente in vista di una grande offensiva terrestre contro Hamas nell'area. Lo ha ordinato l'Idf. L'avvertimento dell'esercito israeliano, riporta il Times of Israel, segna il primo ordine di evacuazione su larga scala per tutta la città di Gaza. L'ordine è arrivato con un massiccio lancio di volantini dal cielo e con messaggi inviato sui cellulari.
I precedenti avvertimenti emessi dall'Idf nei giorni scorsi riguardavano solo edifici specifici e l'area circostante. “L'Idf è determinata a sconfiggere Hamas e opererà nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come ha fatto in tutta la Striscia”, ha dichiarato il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'Idf, su X.
Cinque torri distrutte dall'Idf in 72 ore
Secondo l'agenzia di Protezione Civile della Striscia, cinque grattacieli di Gaza sono stati distrutti dall'esercito israeliano nelle ultime 72 ore. Lo scrive Times of Israel. Gli edifici, la maggior parte dei quali di 10-15 piani, ospitavano circa 4.100 persone in 209 appartamenti, afferma l'agenzia. Gli attacchi contro gli edifici hanno anche distrutto 350 tende vicine, che ospitavano circa 3.500 persone, aggiunge. Il numero di edifici colpiti è inferiore a quanto indicato dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e del ministro della Difesa Israel Katz, secondo cui decine di edifici di questo tipo sarebbero stati colpiti negli ultimi giorni. L'Idf afferma che i palazzi sono stati utilizzati da Hamas per condurre operazioni contro le truppe, inclusa la sorveglianza, e che i residenti degli edifici sono stati avvertiti prima degli attacchi.