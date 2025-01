"Barack e Michelle Obama in crisi". L'indiscrezione bomba: voci su un flirt con Jennifer Aniston

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuove voci sulla possibile rottura tra Barack e Michelle Obama, spunta anche il presunto terzo incomodo. Insieme da oltre trentadue anni, l’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex First Lady sarebbero in crisi: questo quanto confermato da Marca. Una fase difficile del matrimonio, tale da trasformare il rapporto in amicizia. Ma non solo. Secondo il quotidiano, l’ex capo della Casa Bianca avrebbe una relazione con la celebre attrice Jennifer Aniston.

Gli Obama sono stati spesso al centro del gossip. Nel 2013 il National Enquirer ipotizzò la fine del matrimonio per una serie di litigi provocati dalle accuse di infedeltà. Oggi la storia si ripete: Michelle sarebbe infuriata per la presunta relazione extraconiugale del marito. La coppia è “alle strette” ha confidato una fonte. Del presunto flirt tra Obama e la Aniston si era parlato a lungo già alla fine del 2024, ma in quell'occasione era intervenuta direttamente l'interprete a fare chiarezza al "Jimmy Kimmel Live!": “Ho incontrato Obama solo una volta. Conosco Michelle più di lui”.

Ma c’è qualcosa che non torna secondo gli esperti del settore, a partire dall’assenza già confermata di Michelle alla cerimonia di insediamento di Donald Trump in programma lunedì. Si tratta dell’ennesimo forfait dell’ex First Lady, che ha già disertato i funerali di Jimmy Carter. “Era alle Hawaii per una lunga vacanza” la versione ufficiale fornita dalla Cnn che però non ha fatto altro che aumentare le speculazioni sulla presunta crisi familiare.

I rumors non sono stati commentati dai coniugi, che in passato hanno parlato pubblicamente della loro relazione. Recentemente, nel 2022, Michelle Obama raccontò che c'erano stati momenti in cui “non sopportava” il marito, in particolare durante gli anni in cui stavano crescendo le loro figlie, Malia e Sasha.

Nel 2023, ospite della CBS, l’ex presidente statunitense evidenziò a proposito delle difficoltà coniugali: “Lasciatemi dire questo: è sicuramente più semplice essere fuori dalla Casa Bianca ed avere un po’ più di tempo con lei”. Seguiranno aggiornamenti...