Un "batterio carnivoro" spaventa il Giappone: "Alta mortalità"

In Giappone cresce l'allarme per la grande diffusione di una rara ma pericolosissima e spesso letale infezione batterica di cui le autorità sanitarie locali tuttora ignorano l'origine. I numeri parlano di un fenomeno in rapida crescita, che ha già colpito numerose vittime lo scorso anno e che, a causa della grande virulenza degli agenti patogeni, farà registrare un numero ancora maggiore di infezioni nel 2024.

I dati provvisori diffusi dall'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive (NIID) rivelano che nel 2023 in Giappone si sono registrati 941 casi di sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), vale a dire di quella che è considerata come la forma più grave e spesso e volentieri letale della malattia da streptococco di gruppo A. I ceppi di batteri altamente virulenti individuati dalle autorità sanitarie locali lasciano presagire che si potrà raggiungere un'impennata di infezioni e di decessi nel 2024 rispetto ai numeri già consistenti registrati lo scorso anno. Basti pensare che solo nei soli mesi di gennaio e febbraio sono stati segnalati ben 378 pazienti colpiti dalla STSS, con casi che sono risultati diffusi in tutte le 47 prefetture in cui è suddiviso il Giappone, ad eccezione di sole due.

" Ci sono ancora molti fattori sconosciuti riguardo ai meccanismi alla base delle forme fulminanti (gravi e improvvise) di streptococco, e in questa fase non siamo in grado di spiegarli" , ha dichiarato l'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive. L'infezione si può diffondere con un semplice starnuto del paziente o tramite il contatto con una ferita aperta: una volta entrato nel sangue dell'ospite o nel liquido cerebrospinale, il patogeno si diffonde negli organi interni, provocando danni e addirittura necrosi dei tessuti muscolari, ha spiegato il ministero della Salute del Giappone. Proprio per questa aggressione il batterio è stato definito "carnivoro".

Nonostante il fatto che si ritenga, come spesso avviene in fenomeni epidemici di questo genere, che le persone più a rischio siano gli anziani, in realtà un terzo dei pazienti colpiti dalla sindrome da shock tossico streptococcico appartiene alla fascia di età compresa tras i 30 e i 50 anni. Stando a quanto riferito dal quotidiano Asahi Shimbun, delle 65 persone sotto i 50 anni infettate tra luglio e dicembre 2023, un terzo, ovvero 21, sono morte.