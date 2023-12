"Belgrado come Maidan". Ora Mosca punta il dito contro l'Occidente

Le proteste dell’opposizione filoeuropea in Serbia sarebbero state manovrate dai burattinai dell’Ovest. “ Tentativi evidenti di destabilizzare la situazione ”, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha accusato “ l’Occidente collettivo ” di utilizzare “ tecniche dei colpi di Stato in stile Maidan ”. Il riferimento è alla rivoluzione ucraina del 2014, il momento in cui il Paese si è staccato da Mosca ed è iniziata tutta la catena di eventi che ha portato all’invasione del 2022.

Thousands of Serbs gathered in front of City Hall in Belgrade last night. Some tried to storm the building.



The riot police was sent in and the protesters ran away.



President Vucic then called them rabbits for running.



Expect more protests today pic.twitter.com/3WcJ81F1Jw — Visegrád 24 (@visegrad24) December 25, 2023

“ L’unica reazione possibile è il rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione del Paese, il rispetto della scelta del popolo serbo che ha votato per gli interessi nazionali del proprio Paese ”, ha continuato la rappresentante del dicastero russo. L’ipotesi che dietro alle manifestazioni vi fosse un “ agente esterno ” è stata sostenuta anche dal presidente Alexsandar Vucic che, nel suo discorso di emergenza alla nazione, ha affermato che il tentativo dei sostenitori dell’opposizione di assaltare l’edificio dell’amministrazione comunale di Belgrado puntava a minare la sovranità serba. “ Tutto era stato preparato in anticipo, è stato un tentativo di presa di potere forzata delle istituzioni statali. Abbiamo prove solide a sostegno e non ci arrenderemo. Nessuno ha il diritto di distruggere la nostra casa, di distruggere la proprietà del nostro Paese e dei nostri cittadini ”, ha concluso il presidente.