Serbia, i manifestanti assaltano il municipio per chiedere nuove elezioni

Migliaia di sostenitori della coalizione di opposizione "Serbia contro la violenza" (Spn) hanno manifestato a Belgrado, per chiedere la ripetizione delle elezioni generali dello scorso 17 dicembre a causa delle accuse di manipolazione del voto. E la polizia è intervenuta sparando lacrimogeni, per impedire a centinaia di manifestanti che stavano lanciando oggetti contro il municipio della capitale serba di entrare all'interno dello stabile. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore in Serbia, acuendo rimostranze che stanno a quanto sembra andando avanti da giorni. Secondo quel che riporta l'Agi, si tratterebbe infatti della settima protesta davanti alla sede della commissione elettorale (Rik) per presunti brogli elettorali a favore del Partito del progresso serbo (Sns) che avrebbero portato alla rielezione del presidente Aleksandar Vucic.

La situazione si è fatta ancor più tesa quando i leader dell'opposizione si sono recati, dopo il corteo iniziale, al vicino edificio del municipio nel tentativo di irrompere. E si sarebbero rivolti poi ai cittadini, chiamandoli "vincitori delle elezioni" . I manifestanti hanno quindi lanciato pietre, bastoni e uova contro l'edificio, rompendo finestre e tentando di forzare l'ingresso. Ma sono stati a quanto sembra respinti da un'unità della polizia in tenuta antisommossa che si trovava all'interno dell'immobile, con l'uso di gas lacrimogeni. Tutto è iniziato come detto circa una settimana fa, quando i risultati ufficiali della competizione elettorale hanno premiato la coalizione a supporto di Vucic: il Sns ha ottenuto più del 46% dei consensi, mentre il gradimento degli elettori nei confronti dell'Spn si è fermato al 23%. Un verdetto che i leader dell'opposizione non hanno a quanto pare mai accettato, lamentando bresunti brogli.