Ramadan come il Natale. È bufera a Berlino: "Arriverà il califfato"

Proseguono senza sosta le polemiche legate all’islam in Germania. Negli ultimi mesi non sono mancati i campanelli d’allarme: basti pensare che nei cortei si inneggia al Califfato e si sogna la sharia, con tanto di attacchi frontali ai cristiani. E la linea morbida della politica sta esasperando i cittadini, l’ultimo episodio è stato registrato a Berlino: per la prima volta in assoluto la capitale accenderà l'illuminazione per il mese di digiuno musulmano del Ramadan, esattamente come accade durante il Natale.

Come riportato dal Berliner Zeitung, le luminarie saranno nel centrale quartiere di Mitte, nei pressi della Porta di Brandeburgo. La conferma è arrivata dal sindaco del distretto, la verde Stefanie Remlinger: “Siamo un distretto eterogeneo, i nostri residenti provengono da oltre 60 nazioni. Vogliamo essere un segno di diversità e di lotta contro i pregiudizi musulmani. Auguro a tutti un felice Ramadan”. La prima cittadina ha inoltre ricordato di aver annunciato la celebrazione già un anno fa, a testimonianza dell’importanza dell’evento. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, il municipio di Tiergarten sarà illuminato a festa.

Attenzione però: Berlino non è l’unica città tedesca a illuminarsi per il Ramadan. Come già avvenuto dodici mesi fa, anche le luminarie di Francoforte sul Meno saranno accese per il rito islamico. Anche Francoforte sul Meno è guidata da un esponente dei verdi, il sindaco Nargess Eskandari-Grunberg: a suo avviso l’illuminazione in occasione del Ramadan “rappresenta la pacifica convivenza di tutte le persone in città”.

Ma i berlinesi non hanno accolto con grande entusiasmo la novità. Anzi. Sui social sono esplose le polemiche: “Presto arriverà il Califfato nelle nostre città” uno dei commenti diventati virali su X. Ma non l’unico, ecco una carrellata di proteste: “È disgustoso, bisogna farla finita, la convivenza non funziona”, “In questo Paese non ci sono soldi per niente, ma è possibile illuminare durante il Ramadan.

Non potrebbe essere più ovvio come sputare in faccia ai cittadini e ai contribuenti tedeschi”, “Perché le festività ebraiche non vengono celebrate pubblicamente? O quelli di altre religioni? Lo trovo sempre strano. Ci sono sempre meno cristiani in Europa?”.