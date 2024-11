Germania, la minaccia dell'islamico: "Distruggeremo tutti i cristiani"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai non si nascondono neanche più. La Germania è sottomessa all’islam e ora arriva persino l’attacco frontale ai cristiani, una minaccia alla luce del giorno che testimonia il livello di odio di una determinata parte di musulmani. Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae un manifestante pro-Pal di origine islamica che, una volta fermato e arrestato dalla polizia, rivolge una minaccia che non lascia grandi margini di interpretazione: “Questa è Palestina, questa è Gaza. Con l’aiuto di Dio vi finiremo, distruggeremo gli ultimi cristiani” .

Non si tratta di una novità, né tanto meno di una sorpresa. Il volto più radicale dell’islam ha gettato la maschera da diverso tempo e in Germania fa il bello e il cattivo tempo. Tra una minaccia ai cristiani e una agli ebrei, poco meno di un mese fa oltre 1.600 persone sono scese in piazza ad Amburgo per chiedere l’istituzione della Sharia e l’istituzione di un califfato. Non sono mancati i soliti proclami, a partire dal riconoscibile “Allah akbar” , che rimanda alle pagine più buie della storia recente. Anche in quell’occasione gli islamici avevano rivendicato i desiderata durante una manifestazione per la pace in Palestina.

Le manifestazioni dei contingenti islamici si sono moltiplicate in Germania ma non solo. Certo, Berlino deve fare i conti con un problema più grosso rispetto alle altri capitali europee. Un recente sondaggio pubblicato dalla Bild ha rivelato che per i giovani arabi che vivono in Germania il Corano è più importante del codice tedesco. Frutto di un’immigrazione indiscriminata, buonista, basata su un concetto di integrazione esasperato e per questo controproducente. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: “Kalifat ist die Lösung” , ossia “Il califfato è la soluzione” . Oppure la minaccia diretta ai cristiani: vi veniamo a prendere.

L'Italia, così come la Francia, non può tirare un sospiro di sollievo. Le immagini delle piazze pro-Pal - spesso pro-Hamas - sono sotto gli occhi di tutti.

Così come la scarsa integrazione degli islamici, che nelle grandi città hanno ormai conquistato intere zone, diventando la maggioranza dei residenti e imponendo le loro regole. Nel mezzo c'è la sinistra, sempre genuflessa. Fare finta di niente non è più consigliabile. Anzi...