Bezos si trasferisce nel "Bunker dei miliardari": la scelta che fa discutere

Jeff Bezos è pronto a trasferirsi e a dire addio a Seattle dopo quasi trent'anni: è lo stesso fondatore di Amazon e Blue Origin a rivelarlo sui social network. Bezos si stabilì nel capoluogo della contea di King nel 1994, proprio l'anno della fondazione del colosso dell'e-commerce: ora è pronto a dire addio alla West Cost per cambiare completamente vita.

In un post su Instagram, datato 2 novembre, il terzo uomo più ricco del mondo ha rivelato di volersi avvicinare ai suoi genitori, "i miei più grandi sostenitori" , raggiungendoli a Miami dopo il loro recente trasferimento. Un cambio radicale, quindi, che arriva a due anni e mezzo di distanza dall'addio al ruolo di Ceo di Amazon e a circa quattro dal divorzio dalla moglie: lo seguirà nella "Magic City" anche l'attuale compagna Lauren Sanchez.

L'annuncio sui social è arrivato dopo la conclusione di una grossa operazione immobiliare: Bezos ha infatti acquistato due grosse ville adiacenti, una da 68 milioni di dollari e l'altra del valore di 79 milioni di dollari, nell'esclusivo quartiere di Indian Creek a Miami. All'interno del cosiddetto "Bunker dei miliardari", Jeff Bezos troverà anche, tra gli altri multimilionari, la top model Adriana Lima, l'ex quarterback di football americano Tom Brady e la figlia di Donald Trump Ivanka. La prima villa occupa un'area di ben 1.772 metri quadrati, e include 7 camere da letto, 14 bagni, una piscina, un teatro, una biblioteca, una cantina, una sauna, locali per le pulizie e sei garage. L'immobile più "economico" misura 862 metri quadrati ed è dotato di 3 camere da letto e tre bagni.