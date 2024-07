"Biden ha distrutto gli Usa. Trump deve tornare presidente": Vance scende in campo e suona la carica

Ascolta ora 00:00 00:00

J.D. Vance, appena scelto da Donald Trump come candidato vicepresidente, è già entrato nel rovente clima elettorale che polarizzerà gli Usa da qui a novembre. " Stasera scenderemo in campo e cercheremo di galvanizzare la folla e di sostenere la causa, una causa molto facile da sostenere, ma importante, cioè che dobbiamo rieleggere il presidente Donald J. Trump alla Casa Bianca ", ha detto a Milwaukee nella sua prima apparizione ufficiale in campagna elettorale dopo essere stato annunciato da The Donald.

L'attacco a Joe Biden

Vance ha attaccato a testa bassa la stampa del Paese, accusandola di essere stata " disonesta " dopo il tentato assassinio di Trump. Perché i media, ha aggiunto l'ex Marine, hanno insinuato che The Donald avrebbe dovuto moderare i toni. " Beh, Donald Trump è stato ferito e lui ha abbassato i toni, questo è ciò che fa un vero leader ", ha tuonato il candidato vicepresidente, che il prossimo 12 agosto potrebbe sfidare Kamala Harris in un dibattito televisivo ospitato dalla Cbs.

Ma Vance è andato ben oltre mettendo nel mirino, oltre ad Harris, niente meno che Joe Biden. " È tempo di sbarazzarsi del regime corrotto di Biden-Harris che ha distrutto questo Paese, che ha rovinato la sua reputazione nel mondo e, cosa più importante, ha reso una vita della classe media meno accessibile per i nostri cittadini ", ha tuonato l'autore di Elegia americana. " La persona che riesce veramente a entrare in contatto con i lavoratori di questo Paese è Trump ", ha aggiunto, spiegando che "le famiglie direbbero, assolutamente, sì, è tempo di tornare alla leadership di Donald Trump ".

La sfida di Vance

Per Vance l'imperativo è uno: Trump deve tornare alla Casa Bianca per risollevare le sorti degli Usa. Nel suo primo discorso da candidato repubblicano alla vice presidenza, l'ex Marine era accompagnato dalla moglie Usha Chilukuri Vance, 38enne avvocato, laureata Yale dove ha incontrato il marito, figli di immigrati indiani e di religione hindu. In diverse interviste Vance ha più volte definito la moglie " intelligentissima " e " molto più di successo di me ". Usha è cresciuta a San Diego, dove la madre era microbiologa all'università della California e il padre ingegnere.

Subito dopo la scelta del marito come veep di Trump, la signora Vance ha lasciato lo studio legale, con sedi a San Francisco e Washington, per il quale lavorava. Nel suo curriculum come avvocato ci sono anche esperienze accanto al giudice capo della Corte Suprema, John G. Roberts Jr., e a Brett M. Kavanaugh, quando il giudice della Corte Suprema nominato da Trump era ancora alla Corte d'appello del distretto di Columbia.

" Non confondiamoci: JD Vance sarà leale solo verso Donald Trump, non verso il nostro Paese. E a differenza di Mike Pence, Vance ha detto che lui avrebbe portato a termine il piano di Trump di sovvertire le elezioni del 2020 ", ha invece affermato la citata Kamala Harris in un video.

Trump ha scelto il suo nuovo 'running mate', voleva qualcuno disposto a ratificare la sua agenda estremista

aiuterà a mettere in pratica il piano estremista, Project 2025, per il secondo mandato di Trump che prenderà di mira programmi cruciali come il Medicare

Ma

non permetteremo che questo succeda

", ha detto ancora la vice di Biden nel filmato, ricordando che Vance "". "- ha concluso Harris -".