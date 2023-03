Bimba di 6 mesi muore all'asilo nido. Indagini su presunte percosse

Una bimba italiana di 6 mesi è morta in Belgio a seguito di una presunta caduta in un asilo nido. La procura di Lovanio, capoluogo della provincia del Brabante Fiammingo, ha aperto un'indagine per percosse volontarie nei confronti di un'educatrice della scuola. Gli accertamenti medico-legale hanno evidenziato alcune ferite al cranio che non sembrerebbero compatibili con la dinamica di un episodio accidentale.

La tragedia

Stando a quanto riporta l'emittente belga Vrt news, la tragedia si è consumata lunedì mattina in un asilo nido di Kessel-Lo, nei pressi di Lovanio. Secondo il racconto dell'educatrice, la piccola sarebbe " caduta " dal fasciatoio battendo la testa. Ma la gravità delle lesioni craniche riscontrate dai medici aprirebbero uno scenario ben più drammatico. La bimba, soccorsa tempestivamente con un'ambulanza, è arrivata nel vicino ospedale in condizioni già disperate. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla: è morta per un'emorragia cerebrale dopo 4 giorni di lenta agonia.

Le indagini per percosse

La magistratura di Lovanio vuole vederci chiaro. Per il medico legale incaricato dalla procura le ferite non sono compatibili con un episodio accidentale. Ed è per questo motivo che è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di una violenta aggressione. L'educatrice dell'asilo nido, indagata con l'ipotesi di percosse, avrebbe raccontato che la bimba le è scivolata dalle braccia mentre era al fasciatoio. I genitori della piccola, fortemente provati dall'accaduto, hanno dato la notizia della morte prematura sui social. " A. non si sveglierà più - recita il messaggio diramato quest'oggi - Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti pensano sempre. Addio piccola mia ".

"Siamo sconvolti"