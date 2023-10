Bombardiere B-52H vola in Corea: cosa svela l'avvertimento Usa

Per la prima volta in assoluto un bombardiere strategico statunitense B-52 Stratofortress sorvolerà i cieli della Corea del Sud e atterrerà in una base aerea sudcoreana. L’ultima chiara e netta dimostrazione di forza degli Stati Uniti contro la minaccia missilistica e nucleare della Corea del Nord dovrebbe concretizzarsi nel corso di questa settimana, quando il mezzo dovrebbe comparire al di sotto del 38esimo parallelo, in mezzo alle crescenti tensioni che stanno attraversando l’intera penisola. Nel frattempo, la portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan è arrivata lo scorso giovedì nel porto sudcoreano di Busan per una visita di cinque giorni, in seguito alle esercitazioni navali trilaterali che hanno coinvolto Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone.

Il bombardiere Usa in Corea

Il B-52 è uno dei principali bombardieri strategici statunitensi insieme al B-2 Spirit e al B-1B Lancer. È, come detto, la prima volta che il B-52 Stratofortress atterrerà in una base aerea sudcoreana, sebbene i bombardieri Usa a lungo raggio in grado di trasportare armi nucleari abbiano sorvolato la penisola coreana in svariate occasioni per prender parte a molteplici esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti.

In ogni caso, il bombardiere dell'aeronautica militare statunitense effettuerà anche un paio di sorvoli durante l'Esposizione internazionale aerospaziale e di difesa di Seul. " Questi sorvoli, dimostrazioni aeree e dimostrazioni statiche, compreso l'atterraggio del B-52 sulla penisola, fanno parte del nostro continuo impegno a promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella penisola coreana ", ha affermato il maggiore Rachel Buitrago, portavoce della 7th Air. Forza presso la base aerea di Osan a sud di Seoul.

Il messaggio degli Stati Uniti

È lecito supporre che il dispiegamento del B-52 con capacità nucleare serva agli Usa anche (e indirettamente) per dimostrare il loro impegno volto a migliorare ulteriormente la situazione nella regione in un contesto delicatissimo, con Pyongyang pronto a lanciare nuovamente un satellite spia militare questo mese, dopo due tentativi falliti. L'agenzia di stampa centrale nordcoreana Kcna ha definito lo scalo del B-52 una " palese provocazione militare ".

I bombardieri statunitensi, compresi i B-52, hanno sorvolato più volte lo spazio aereo sudcoreano quest'anno come dimostrazione di forza in seguito ai test missilistici nordcoreani. Un B-52H, ad esempio, ha volato insieme a quattro F-16 statunitensi e tre F-15K Slam Eagle sudcoreani per un'esercitazione di scorta il 13 luglio, il giorno dopo che la Corea del Nord aveva lanciato un missile balistico intercontinentale. Un bombardiere americano B-1 Lancer, invece, ha volato in compagnia degli F-35B Lightning II, F-22 Raptor e F-35A sudcoreani sul Mar Giallo, durante un'esercitazione aerea congiunta il primo febbraio.

Tensione coreana

In attesa di capire quale sarà l’eventuale reazione della Corea del Nord, ricordiamo che dopo che un B-52H americano aveva effettuato un volo con degli F-35A sudcoreani, lo scorso 5 aprile, la Kcna aveva pubblicato un articolo in cui minacciava gli alleati Usa di " azioni offensive " accusandoli di aver portato la situazione " sull’orlo di una guerra nucleare ".