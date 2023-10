Gli Usa inchiodano Kim: "Mille container di armi alla Russia"

La Russia ha ricevuto dalla Corea del Nord oltre mille container contenenti attrezzature militari e munizioni da utilizzare nella guerra in Ucraina. È questa l'ultima rivelazione degli Stati Uniti, secondo i quali il sostegno di Kim Jong Un a Vladimir Putin si sarebbe verificato nel periodo compreso tra il 7 settembre e il primo ottobre. La Casa Bianca ha condannato il governo nordcoreano e spiegato che continuerà a monitorare ogni eventuale nuovo movimento sospetto lungo la tratta Pyongyang-Mosca e viceversa. Già, perché in cambio delle armi al Cremlino, hanno aggiunto gli Usa, Kim punterebbe ad ottenere assistenza militare per migliorare il proprio arsenale.

Armi nordcoreane alla Russia?

" Condanniamo la Corea del Nord per aver fornito alla Russia questo equipaggiamento militare, che sarà utilizzato per attaccare le città ucraine, uccidere civili ucraini e continuare la guerra illegittima della Russia ". Gli Stati Uniti sono certi dell'accusa mossa e lo dimostrano queste parole di condanna uscite dalla bocca del portavoce del Consiglio per la sicurezza Usa, John Kirby. Lo stesso Kirby ha quindi spiegato che cosa andrebbe a guadagnarci Kim da una mossa del genere.

Pyongyang starebbe cercando assistenza militare dalla Russia, compresi aerei da combattimento, missili terra-aria, veicoli corazzati, attrezzature per la produzione di missili balistici e altri materiali e altre tecnologie avanzate. " Questa partnership militare in espansione tra la Corea del Nord e la Russia, compresi i trasferimenti di tecnologia dalla Russia alla Nord Corea, mina la stabilità regionale e il regime globale di non proliferazione ", ha aggiunto Kirby.

Scendendo nei dettagli, gli Usa ritengono che nelle scorse settimane un carico di container sia stato spedito via mare da Najin, Corea del Nord, a Dunay, Russia. Altri container sarebbero stati consegnati per ferrovia in un deposito di munizioni vicino a Tikhoretsk nel sud-ovest della Russia, a circa 290 chilometri dal confine ucraino. Kirby ha aggiunto che le consegne da parte della Corea del Nord violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. " Abbiamo visto delle navi container di Mosca in Corea del Nord ", ha spiegato Kirby sottolineando che non c'è la certezza che si tratti di armi.

Putin scrive a Kim

L'occasione che ha consentito a Putin e Kim di contattarsi nuovamente è coincisa con le celebrazioni per il 75esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Russia (già Unione Sovietica) e Corea del Nord. Il presidente russo ha inviato un messaggio al suo omologo nordcoreano dicendosi fiducioso che " la costruttiva cooperazione bilaterale sarà ulteriormente sviluppata ". " Sono molto lieto di aver recentemente effettuato una visita ufficiale di buona volontà in Russia e di aver scambiato opinioni approfondite e franche con il compagno Putin sullo sviluppo globale delle relazioni amichevoli tra la Repubblica popolare democratica di Corea e Russia ", ha invece scritto Kim nella sua lettera, come riporta l'agenzia nordcoreana Kcna. Il leader nordcoreano ha anche espresso la convinzione che i legami " si svilupperanno saldamente ad un nuovo livello ".