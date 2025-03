"Bombe nascoste nei profumi". Il piano di Kiev per decapitare le forze russe

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre la diplomazia lavora con insistenza ad un cessate il fuoco, ad accordi e negoziati per interrompere la guerra in Ucraina, il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha riferito di aver sventato una serie di " atti di sabotaggio e terrorismo " pianificati dai servizi speciali di Kiev. I bersagli delle azioni? A quanto pare i militari del ministero della Difesa russo che partecipano all'offensiva sul territorio ucraino e i dipendenti pubblici di Mosca che forniscono in qualche modo assistenza alle unità operative nelle zone del conflitto. Da quanto emerso, alle vittime designate erano state spedite via posta delle confezioni di profumo che in realtà contenevano ordigni esplosivi. Le bombe sarebbero esplose una volta aperte le confezioni. Il piano sarebbe stato scoperto e sventato dall'Fsb.

Il piano sventato dall'Fsb

Secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass, un agente di Kiev è stato arrestato a Pervouralsk. L'Fsb ha fatto sapere che i servizi speciali ucraini avevano pianificato di inviare ordigni esplosivi in ​​pacchi per posta. " L'Fsb russo ha impedito una serie di atti di sabotaggio e terroristici pianificati dai servizi speciali ucraini contro i militari del ministero della Difesa russo che partecipano all'operazione militare speciale, nonché contro i dipendenti pubblici che forniscono assistenza alle unità militari nella zona dell'operazione militare speciale (in Ucraina ndr) ", si legge nella nota.

Da quanto emerso cinque pacchi, contenenti ordigni esplosivi artigianali camuffati da profumi, sarebbero stati trovati all'aeroporto di Chelyabinsk durante l'ispezione dei pacchi postali. Gli artificieri dell'Fsb li hanno disinnescati. I dispositivi erano pronti a esplodere una volta aperti, precisa la nota degli stessi servizi di Mosca. " Durante le attività di ispezione all'aeroporto di Chelyabinsk, sono stati trovati cinque pacchi contenenti ordigni esplosivi artigianali camuffati da set regalo di profumi, che sono stati disinnescati dagli esperti dell'Fsb giunti sulla scena ", ha aggiunto il servizio di sicurezza russo, " secondo gli esperti, gli ordigni esplosivi erano innescati e avrebbero dovuto esplodere quando il destinatario avrebbe aperto il pacco ".

"Attentato sventato": nuove tensioni tra Mosca e Kiev

L'autore del piano coinciderebbe con un cittadino russo arrestato a Pervouralsk. L'uomo, del quale non si conosce l'identità, avrebbe voluto inviare questi pacchi al personale militare e funzionari governativi a Mosca, Voronezh, Krasnodar Krai e nell'oblast di Saratov. Sappiamo che il sospettato è un 22enne e che sarebbe stato reclutato dai servizi speciali ucraini. Lo scorso anno, proseguono i servizi russi, il sospettato sarebbe stato incaricato dal suo supervisore di raccogliere informazioni sul personale militare russo a Engels e sui dipendenti delle imprese di difesa a Ekaterinburg.

" Dopo aver completato l'incarico, i servizi segreti ucraini hanno smesso di contattarlo e non l'hanno pagato ", ha precisato l'Fsb. Le autorità di Mosca hanno aperto un procedimento penale nei suoi confronti per " acquisizione, stoccaggio, trasporto illegali di sostanze e dispositivi esplosivi ". Hanno inoltre riferito di aver scoperto un nascondiglio a Chelyabinsk contenente quattro ordigni esplosivi artigianali.

Pare che queste bombe fossero destinate al personale militare russo dislocato nelle regioni di Tver, Rostov, Nizhny Novgorod e Kaluga. L'Fsb ha suggerito che l'operazione farebbe parte di attività segrete più ampie e ha spiegato che stava indagando per rintracciare eventuali ulteriori attentati.