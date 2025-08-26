“Il suo cervello sta cedendo”: rivelazione sulla salute Bruce Willis, come sta davvero

Bruce Willis, oggi settantenne, continua a combattere con la forma di demenza frontotemporale che gli è stata diagnosticata nel 2023. In un’intervista toccante rilasciata a Good Morning America, la moglie Emma Heming ha raccontato le attuali condizioni dell’attore, spiegando come il deterioramento cognitivo abbia progressivamente compromesso la sua capacità di comunicare con il mondo.

“ Fisicamente Bruce sta molto bene – ha detto Emma – ma è il suo cervello che lo sta tradendo .” Parole che colpiscono profondamente i fan dell’indimenticabile protagonista di Die Hard, oggi costretto a convivere con una malattia che altera la personalità, il comportamento e in particolare il linguaggio, che è stato il primo sintomo evidente nel suo caso.

Il racconto della moglie

Durante lo speciale intitolato Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, di cui è stata trasmessa un’anteprima, Heming ha condiviso il lungo e difficile percorso intrapreso con la famiglia, che ha portato anche alla stesura di un libro, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path. Nel volume racconta la quotidianità di chi assiste un malato di demenza, tra dolore, amore e resilienza. “ Abbiamo imparato ad adattarci – ha spiegato – e anche se il linguaggio se ne va, abbiamo trovato un nostro modo di comunicare con lui. È solo... un modo diverso .”

La testimonianza di Emma Heming, accolta con grande partecipazione dal pubblico americano, vuole anche essere un messaggio di speranza

e consapevolezza per tutte le famiglie che affrontano situazioni simili. Nel frattempo, Bruce Willis continua il suo viaggio, circondato dall’affetto dei suoi cari e sostenuto da chi lo ha amato sul grande schermo.