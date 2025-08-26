“Il suo cervello sta cedendo”: rivelazione sulla salute Bruce Willis, come sta davvero

Bruce Willis, oggi settantenne, continua a combattere con la forma di demenza frontotemporale che gli è stata diagnosticata nel 2023. In un’intervista toccante rilasciata a Good Morning America, la moglie Emma Heming ha raccontato le attuali condizioni dell’attore, spiegando come il deterioramento cognitivo abbia progressivamente compromesso la sua capacità di comunicare con il mondo.
“Fisicamente Bruce sta molto bene – ha detto Emma – ma è il suo cervello che lo sta tradendo.” Parole che colpiscono profondamente i fan dell’indimenticabile protagonista di Die Hard, oggi costretto a convivere con una malattia che altera la personalità, il comportamento e in particolare il linguaggio, che è stato il primo sintomo evidente nel suo caso.
Il racconto della moglie
Durante lo speciale intitolato Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, di cui è stata trasmessa un’anteprima, Heming ha condiviso il lungo e difficile percorso intrapreso con la famiglia, che ha portato anche alla stesura di un libro, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path. Nel volume racconta la quotidianità di chi assiste un malato di demenza, tra dolore, amore e resilienza. “Abbiamo imparato ad adattarci – ha spiegato – e anche se il linguaggio se ne va, abbiamo trovato un nostro modo di comunicare con lui. È solo... un modo diverso.”
La testimonianza di Emma Heming, accolta con grande partecipazione dal pubblico americano, vuole anche essere un messaggio di speranzae consapevolezza per tutte le famiglie che affrontano situazioni simili. Nel frattempo, Bruce Willis continua il suo viaggio, circondato dall’affetto dei suoi cari e sostenuto da chi lo ha amato sul grande schermo.