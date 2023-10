"Una legge per organizzare gli islamici". E la sinistra fa scattare la bufera in Francia

Prosegue, in Francia, lo scontro sulle dichiarazioni dell'ex primo ministro Édouard Philippe sull'Islam. In un'intervista rilasciata a France Inter, Philippe, primo ministro francese dal maggio 2017 al luglio 2020, fondatore del partito liberalconservatore Horizons e sindaco di Le Havre, ha commentato il rapporto dell'Islam con le istituzioni francesi, criticando la legge del 1905, la legge di separazione tra Stato e Chiesa, con la quale la Francia divenne uno stato laico e aconfessionale.

Insomma, un vero e proprio pilastro della politica francese. " L'architettura giuridica della legge del 1905 ci obbliga a trattare tutte le religioni allo stesso modo. Ma la specificità dell'Islam solleva questioni che questa architettura non ci permette di affrontare " ha spiegato. Philippe ha ipotizzato che verrà il momento in cui potrebbe sorgere l'idea di un "Concordato" Stato-Islam, in cui lo Stato obbliga la fede musulmana a organizzarsi o a riformarsi. Tesi che ha ribadito anche nel suo ultimo libro, "Des lieux qui disent" (JC Lattès), nel quale scrive che potrebbe essere necessario prevedere " una legge e un'organizzazione specifica per i musulmani ".

Bufera sull'ex primo ministro

Come scrive Michael Sadun su Le Figaro, l'interrogativo sollevato dall'ex primo ministro si basa su una giusta constatazione: " Nonostante la sua grande efficacia nel combattere l'ingerenza statale del cattolicesimo nel secolo scorso - osserva Sadun - la "laicità" concepita nel 1905 (anche se questa parola non compare nel testo della legge) trova sempre più difficoltà a risolvere le questioni sollevate da un Islam spiritualmente e demograficamente dinamico ". Insomma, l'islam non è una religione come le altre perché va considerato il rapporto tra il governo e l'islam, la morale e l'etica.

Un rapporto talvolta controverso e indubbiamente complesso, soprattutto se si parla di un islam influenzato dal wahabismo-salafismo e dalla Fratellanza musulmana. Ma dinanzi a questo dato di fatto, in un articolo pubblicato da l'Obs il 16 settembre, un gruppo di rappresentanti della sinistra francese ha espresso profonda indignazione per i commenti di Édouard Philippe: per la prima volta un leader politico di alto livello, denunciano una cinquantina di personalità, tra cui Bertrand Badie, Jean Baubérot e Annie Ernaux, prevede espressamente un trattamento differenziato per la religione islamica.

L'indignazione della sinistra gauche

La legge del 1905, accusa la sinistra, stabilisce una doppia separazione tra istituzioni pubbliche e religione, e di conseguenza " la libertà delle religioni di organizzarsi come meglio credono ", nonché " l'uguaglianza delle religioni di fronte alla legge ". Sono questi, accusa gli intellettuali della sinistra gauche caviar, " i due principi fondamentali che Edouard Philippe sta attaccando" . Il "concordato" a cui fa riferimento, osservano, " mette in discussione questa doppia separazione. In totale rottura con la legge del 1905, rappresenta la volontà di controllo di una religione da parte delle autorità pubbliche e quindi la fine della separazione tra religione e politica ".

Al di là della messa in discussione della legge del 1905, attacca la sinistra, "la posta in gioco è l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ciò che Edouard Philippe sostiene è semplicemente mettere in discussione questo principio fondamentale, poiché, a seconda della loro religione, non verrebbero trattati allo stesso modo ". Eppure, come nota il sociologo Philippe d'Iribarne, " l'indignazione rivela una profonda incomprensione di questa religione che aspira a governare l'ordine sociale ". Insomma, la sinistra non riesce a cogliere la profonda contraddizione di questo rapporto tra islam e stato per una forma di moralismo politically correct.