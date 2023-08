Si finge chirurgo estetico ma ha la terza media: Matteo Politi ricercato in tutto il mondo

Millanta una fantastica carriera come chirurgo plastico dei vip, e invece è semplicemente (si fa per dire) un abile truffatore. Si tratta di Matteo Politi, ormai conosciuto come il falso medico. Originario di Mestre (Venezia), ha colpito un po' ovunque, non solo in Italia, ma anche all'estero.

Nessun titolo

La verità su Politi è ben diversa. Lui si presenta alle sue vittime come specialista in Cosmetic and aesthetic medicine, ma non ha alcuna competenza, non essendo andato oltre gli studi di terza media. Ebbene sì, di lauree in Medicina neanche l'ombra. Eppure ciò non gli ha impedito di truffare persone per ben 15 anni.

Il dottor (si fa per dire) Matteo Politi, alias Matthew Mode, si definisce come un mago della chirurgia plastica e medico dei vip. Tanti gli ignari ad esserci cascati. Uno dei casi italiani che ha fatto la differenza è stato a Verona, nel 2010. Una vigilessa, scontenta dei trattamenti estetici ricevuti, lo denunciò e l'uomo venne processato. Durante le indagini emerse che il falso medico non aveva alcun titolo per esercitare la professione. Eppure, incredibile ma vero, era riuscito a lavorare in ben due ospedali veronesi: il Policlinico e il nosocomio di Borgo Trento. Al processo, Politi aveva patteggiato a un anno e mezzo per truffa, pena sospesa. Una vicenda giudiziaria servita a ben poco. Politi si è infatti limitato a cambiare terreno di caccia, portando le sue truffe altrove, in Romania.

I guai giudiziari

Per oltre un anno il falso medico ha operato in prestigiose cliniche di Bucarest, esercitando una professione senza avere alcuna competenza. Ai colleghi raccontava di essere un medico britannico, con tanto di studi eccellenti portati avanti negli Stati Uniti, in Spagna, Italia e Regno Unito. Poi, nel 2019, è stato scoperto e arrestato.

Un vero e proprio scandalo che per settimane ha riempito le cronache dei giornali rumeni. Tenuto in stato di arresto per trenta giorni, Politi ha poi dovuto affrontare un processo conclusosi con una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per truffa. Mentre il procedimento andava avanti, però, il falso dottore aveva già fatto perdere le sue tracce.

Il mago delle sparizioni

Si definisce "mago della chirurgia", ma si è rivelato il "mago della truffa". Non solo. Matteo Politi ha dimostrato di essere anche un "mago delle sparizioni". Riuscito a sfuggire alle carceri rumene, si è dato alla macchia e al momento è ricercato.

Stando alle ultime informazioni disponibili, il 43enne è stato visto di recente a Hong Kong. Ci sarebbero delle immagini di lui, postate sui social, in cui è immortalato sul lungomare di Hung Hom.