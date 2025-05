La scoperta choc in Svizzera: 5 cadaveri trovati per caso nella neve

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoperta choc in Svizzera, dove i cadaveri di 5 scialpinisti sono stati rinvenuti casualmente nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio.

A segnalare alle autorità il ritrovamento, che si è verificato a circa 4mila metri di quota sul ghiacciaio Adler, nella regione di Zermatt, sono stati due escursionisti. Sono all'incirca le ore 16.00, quando questi ultimi, impegnati nella scalata del monte Rimpfischhorn, lanciano l'allarme attivando così i soccorsi dopo aver notato due paia di sci abbandonati.

Stando a quanto riferito dalla Radio Television Suisse (Rts), dopo aver ricevuto la segnalazione, un soccorritore, un medico d'urgenza e due soccorritori specializzati dell'Ocvs (l'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso), sono saliti a bordo di un elicottero Air Zermatt per effettuare una ricognizione dell'area in questione. Un gruppo di ricerca si è comunque messo all'opera anche da terra.

Il sorvolo dell'area ha portato al risultato sperato, per quanto ovviamente i soccorritori sperassero di trovare qualche superstite: sul ghiacciaio dell'Adler sono stati individuati infatti i corpi di 5 scialpinisti. Secondo quanto riferito da Rts le prime 3 salme si trovavano su un cono di valanga, grossomodo distante 500 metri dal luogo in cui i due escursionisti avevano rinvenuto i 4 sci, mentre le ultime 2 erano 200 metri più in alto.

Il medico giunto sul posto con l'elicottero non ha potuto far altro che constatare il decesso di tutti e cinque gli escursionisti, purtroppo morti da ore.

La Procura della Repubblica svizzera ha aperto un fascicolo per ricostruire le esatte dinamiche della tragedia, mentre sono tuttora in corso le operazioni di identificazione delle salme.