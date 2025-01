Le fiamme non si fermano: nuove evacuazioni a Los Angeles

Una giornata di tregua dalle scene di girone dell'Inferno in California dove oggi il vento sembra placarsi, mentre monta l'ira dei californiani per la gestione dell'emergenza. La conta dei morti sale a 11, con 10mila edifici distrutti assieme a 15.000 ettari di terreno.

Una catastrofe che ha colpito trasversalmente, gente comune e Vip, e che adesso incendia il dibattito politico a dieci giorni dall'avvicendamento tra Joe Biden e Donald Trump. Il presidente uscente ha dichiarato che "troppi demagoghi" cercano di approfittare del tragico momento e della galoppante disinformazione, che nutre anche teorie complottiste. Il governatore Gavin Newsom, ora nel mirino del Gop e di Trump, ha ordinato un'inchiesta, sulla scarsità d'acqua che ha messo fuori uso molti idranti soprattutto nelle primissime ore degli incendi. Newsom ha ordinato ai funzionari statali di determinare perché un serbatoio da 117 milioni di galloni (440 milioni di litri) fosse fuori servizio e alcuni idranti fossero rimasti a secco, definendo la situazione “profondamente preoccupante”. Nel frattempo, il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, Kristin Crowley, ha dichiarato che la dirigenza della città ha deluso il suo dipartimento non fornendo abbastanza fondi per gli interventi antincendio.

Ora il coprifuoco è in vigore dal tramonto in tutte le aree sgomberate per prevenire saccheggi e atti di sciacallaggio, che sono però già accaduti in gran numero: "Se vi troviamo in quelle zone, siete passibili di arresto" e fino a sei mesi di carcere, ha dichiarato il capo del Dipartimento di polizia di Los Angeles Jim McDonnell. Venti più calmi hanno permesso ai vigili del fuoco di iniziare a ottenere un certo controllo delle più grandi fiamme nella zona metropolitana di Los Angeles già da ieri, prima che il tempo trafficato ritorni nel fine settimana in un'area che non vede la pioggia da tempo. Ma ieri sera, sono state comunque ordinate nuove evacuazioni in un'area che comprende parte dell'Interstate 405 dopo una fiammata sul lato orientale del Palisades Fire. Il governo non ha ancora reso note le cifre relative al costo dei danni, ma le aziende private hanno stimato che si aggireranno sulle decine di miliardi. La Walt Disney Co. ha annunciato venerdì che donerà 15 milioni di dollari per rispondere agli incendi e contribuire alla ricostruzione.

Intanto, Los Angeles resta scossa dalle evacuazioni di massa a Brentwood e Encino mentre i venti mantengono alto il rischio di incendi questo fine settimana. I vigili del fuoco hanno fatto ulteriori progressi nel contenere gli incendi di Eaton e Palisades durante la notte, ma i venti continueranno a essere un fattore per tutto il weekend. L'incendio di Palisades ha bruciato 21.596 acri e numerose case, aziende e punti di riferimento a Pacific Palisades e verso ovest lungo la Pacific Coast Highway, verso Malibu. Venerdì sera, le autorità hanno trasformato un avviso di evacuazione in un ordine obbligatorio da Sunset Boulevard a nord fino a Encino Reservoir, dalla Freeway 405 a ovest fino a Mandeville Canyon. Sono stati emessi nuovi avvisi di evacuazione per le aree a est della 405 Freeway, a nord di West Sunset Boulevard e a sud di Mulholland Drive, insieme alle aree a sud di Ventura Boulevard e a est di Louise Avenue a Encino.

L'incendio di Eaton ha bruciato 14.117 acri e molte strutture ad Altadena e Pasadena. Ulteriori ordini di evacuazione sono stati emessi giovedì pomeriggio quando l'incendio si è spostato verso il monte Wilson. Altre evacuazioni obbligatorie sono state revocate quando i funzionari della città hanno informato i residenti di Glenoaks Canyon e Chevy Chase Canyon che era sicuro tornare alle loro case. Alle 8 di sabato mattina, l'incendio era contenuto al 15%, venerdì era solo al 3%.

I venti continueranno a essere un fattore determinante per i vigili del fuoco impegnati a combattere la tempesta di incendi questo fine settimana. "Un altro giro di raffiche di vento da nord-est si svilupperà da oggi a domenica, poi un evento eolico offshore più forte si svilupperà probabilmente tra lunedì sera e mercoledì.

Sono previste temperature notturne fredde nelle aree protette dal vento", ha affermato il National Weather Service nelle sue previsioni di sabato. È probabile, dunque, che le condizioni meteorologiche critiche per gli incendi si sviluppino di nuovo in alcune parti delda questa sera a domenica mattina.