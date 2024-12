Cambio pista, il bird strike e il muro di cemento: cosa può essere successo al volo in Corea del Sud

Ascolta ora 00:00 00:00

All'indomani del disastro aereo in Corea del Sud costato la vita a 179 persone su 181 durante l'atterraggio di un volo Boeing 737 della compagnia low cost Jeiu Air a Muan, sono ancora molti gli interrogativi sulla tragedia ma iniziano a esserci anche alcune certezze, come dichiarato dalle autorità locali. All'origine di tutto ci sarebbe stato l'impatto con uno stormo di uccelli (in gergo bird strike) all'interno di almeno uno dei motori dell'aereo.

I problemi in fase di atterraggio

Qualche nuovo elemento in mano a chi indaga sull'incidente c'è: la locale torre di controllo avrebbe avvisato il pilota del problema relativo agli uccelli sei minuti prima del fatale atterraggio. Pochi secondi dopo, il pilota avrebbe lanciato il mayday (aiuto) cercando comunque di portare il Boeing sulla pista. È in questa fase che qualche anello è venuto a mancare visto che i controllori di volo, per evitare qualsiasi problema, avevano sì autorizzato l'atterraggio ma in direzione opposta.

Le immagini video

" Il video dell'incidente ha indicato che i piloti non hanno dispiegato i flap o gli slat per rallentare l'aereo, il che suggerisce un possibile guasto idraulico, e non hanno abbassato manualmente il carrello di atterraggio, il che suggerisce che non avevano tempo" , ha dichiarato all'Afp John Cox, un pilota di linea in pensione e amministratore delegato di Safety Operating Systems a St. Petersburg, Florida. Song Kyung-hoon, un dirigente della compagnia Jeju Air, ha spiegato che i funzionari stanno esaminando se ci potessero essere stati problemi di comunicazione tra i controllori del traffico aereo e il pilota.

" La nostra attuale comprensione è che, a un certo punto durante il processo di riattaccata, la comunicazione è diventata in qualche modo inefficace o è stata interrotta, prima dell'atterraggio e dell'impatto ". I funzionari del ministero hanno spiegato alla stampa che i dati di volo dell'aereo e i registratori audio della cabina di pilotaggio sono stati trasferiti in un centro di ricerca per essere analizzati. Ricordiamo, infatti, che in un primo momento il pilota del volo aveva rinunciato ad atterrare per ragioni ancora da chiarire per poi riprovare pochi minuti dopo quando è avvenuto lo schianto.

La funzione del muro di cemento

I funzionari del ministero dei Trasporti della Corea del Sud hanno dichiarato che esamineranno se il localizzatore dell'aeroporto di Muan, una recinzione in cemento che ospita un set di antenne progettate per guidare gli aerei in sicurezza durante gli atterraggi, avrebbe dovuto essere realizzato con materiali più leggeri che si sarebbero rotti più facilmente all'impatto.

Lo stesso ministero ha spiegato che strutture in cemento simili si trovano in altri aeroporti della nazione tra cui l'isola di Jeju e le città meridionali di Yeosu e Pohang, così come aeroporti negli Stati Uniti, in Spagna e in Sudafrica.