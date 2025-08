Nuove lettere e foto sul caso Epstein. E spunta un mandato di comparizione per i Clinton

Continua a tenere banco il caso legato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein: il Congresso Usa ha convocato undici persone. La House Oversight Committee ha inviato mandati di comparizione a Bill e Hillary Clinton, agli ex procuratori generali Merrick Garland, Bill Barr, Alberto Gonzales, Jeff Sessions, Loretta Lynch ed Eric Holder, e agli ex direttori dell'Fbi James Comey e Robert Mueller. Ma non solo. La stessa Commissione di vigilanza ha chiesto al Dipartimento di Giustizia la trasmissione di tutti i documenti relativi al miliardario morto suicida in carcere nel 2019.

Nel pieno del dibattito pubblico, con l’ex socia Ghislaine Maxwell e soprattutto il presidente americano Donald Trump sotto i riflettori, il presidente della commissione, il repubblicano James Comer, ha anche stabilito un calendario delle udienze. Il primo appuntamento è fissato il 18 agosto, ma quello più atteso è sicuramente quello con i Clinton, in programma il 9 e il 14 ottobre.

Le novità potrebbero non finire qui. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di pubblicare la trascrizione del colloquio della Maxwell con il vice procuratore americano Todd Blanche. I funzionari della Casa Bianca hanno trascritto e digitalizzato la registrazione e le parti della trascrizione che potrebbero rivelare dettagli sensibili, come i nomi delle vittime, dovranno essere censurate. Fonti vicine al dossier hanno rimarcato che “non è stata presa una decisione definitiva”.

Ulteriori nuove rivelazioni arrivano dal New York Times. Il quotidiano ha infatti reso note nuove lettere indirizzate a Epstein, queste risalenti al gennaio 2016, in occasione del suo 63esimo compleanno. Tra i nomi citati quelli di Mick Jagger, Woody Allen e dell'ex primo ministro israeliano Ehud Barak.

Le missive hanno un punto in comune, ossia il racconto delle cene che il finanziere organizzava nella sua residenza nell’Upper East Side di Manhattan. E, ancora, il NY Times ha svelato alcune foto nella quale Epstein sorride accanto a Papa Giovanni Paolo II, Elon Musk , Fidel Castro e al già citato Jagger.