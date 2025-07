Caso Epstein, parla Trump: "Mai stato sull'isola. Ecco perché lo cacciai"

Ora parla Donald Trump. Dopo giorni di indiscrezioni, interviste e accuse piuttosto pesanti, il presidente americano si è soffermato sul dossier Epstein durante un incontro con i giornalisti in Scozia. Riflettori accesi sulla presunta lettera oscena inviata al finanziere pedofilo in occasione del suo cinquantesimo compleanno: "Non faccio disegni e non faccio disegni di donne". Il riferimento è al presunto disegno presente nella missiva. Il tycoon ha poi aggiunto: "Era una persona molto controversa, io sono stato sempre un personaggio pubblico. Tutti sapevano tutto della mia vita".

Ma non solo. Nel corso del suo intervento, Trump è tornato sulla rottura con il miliardario morto suicida in carcere nel 2019: "Fece una cosa inappropriata e l'ho cacciato da Mar-a-Lago. Da allora è diventato persona non grata. Sono felice di averlo fatto". "Non ho parlato a Epstein per anni" ha aggiunto Trump, ribadendo di non essere mai stato sull'ormai famosa isola. Il capo della Casa Bianca ha poi rimarcato che da quando è scoppiata la vicenda Epstein i sondaggi "sono cresciuti di quattro punti e mezzo, perché la gente non se la beve".

Trump ostenta calma e sicurezza, ma secondo il Washington Post l'umore del presidente statunitense è molto diverso da quello mostrato in pubblico. Trump sarebbe sempre più arrabbiato per il modo in cui la sua amministrazione sta gestendo la tempesta sul caso degli Epstein files. I risultati della sua presidenza rischiano di essere oscurati dalle accuse mosse nei suoi confronti: nel mirino gli errori dei suoi collaboratori e la mancanza di una strategia chiara.

In particolare, Trump avrebbe puntato il dito contro la ministra della Giustizia Pam Bondi e altri funzionari dell'amministrazione, rei di aver valutato male la portata della reazione dell'opinione pubblica alla decisione di non pubblicare i documenti relativi all'inchiesta sul finanziere.

Senza dimenticare la presunta lista di amici ricchi e potenti nominata a febbraio dalla Bondi, che invece oggi ne nega l'esistenza. Nonostante la furia per il danno di immagine, per il momento non dovrebbero saltare testa. The Donald "non vuole aumentare le proporzioni del caso con licenziamenti" secondo fonti a lui vicine.