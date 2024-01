Caso Epstein, pubblicati i nomi di 187 contatti: da Clinton a Trump, dal principe Andrea a Michale Jackson

È stata pubblicata, negli Stati Uniti, una lunga lista di nomi di persone legate alla vicenda giudiziaria di Jeffrey Epstein, il miliardario americano che si tolse la vita nel 2019 dietro le sbarre, a New York, dove si trovava in attesa di processo con la grave accusa di pedofilia e reati sessuali con persone minorenni. Per anni questi nomi erano rimasti top secret, ma lo scorso dicembre il giudice di New York Loretta Preska ha stabilito che non vi sia motivo per tenere nascoste le identità. Grande la curiosità sui nomi contenuti nella lista, anche se è bene chiarire che non si tratta di "clienti", o non solo di essi, ma di persone che, a vario titolo, hanno avuto relazioni con Epstein. Tra i nomi dei vip troviamo due ex presidenti Usa, Bill Clinton e Donald Trump, il principe Andrea, Michael Jackson (morto nel 2009), l'illusionista David Copperfield, l’ex governatore del New Mexico Bill Richardson, il manager di top model Jean-Luc Brunel, l’investitore Glenn Dubin e molti altri.

Trump viene citato più di cinquanta volte, nelle carte, ma senza alcun riferimento a comportamenti penalmente rilevanti. Clinton, invece, era molto vicino a Epstein e con lui ha viaggiato diverse volte negli anni 2000. Anche nel suo caso, però, non viene indicato con riferimento ad attività illegali. Secondo la Cnn questa prima tranche di documenti non conterrebbe alcuna "notizia bomba". Sarebbero presenti, nella lista, anche i dipendenti di Epstein o persone che per qualche ragione hanno visitato la sua casa o sono salite a bordo del suo jet privato. Di che documenti si tratta? Fanno parte della causa legale intentata da Virginia Giuffre, una delle presunte vittime di Epstein, contro Ghislaine Maxwell, l'ex compagna del finanziere che sta scontando una pena di 20 anni per averlo aiutato a reclutare e ad abusare delle ragazze. Le carte includono estratti di deposizioni e mozioni. Altri documenti sono attesi nelle prossime settimane. I nomi sono stati pubblicati dopo l'ordinanza emessa lo scorso 18 dicembre nel corso di un processo per diffamazione nei confronti di Ghislaine Maxwell a seguito delle denuncia presentata da Virginia Giuffre. La giudice giudice aveva parlato di 180 persone ordinando che le loro identità fossero rese note all'inizio di gennaio.